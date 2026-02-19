El ministro de Economía, Luis Caputo, anunció la prórroga por un año del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) y destacó que se introdujeron mejoras para hacerlo “más claro y eficiente”, con el objetivo de reforzar la previsibilidad para los inversores y consolidar el flujo de capitales hacia sectores estratégicos. “Prorrogamos por 1 año el RIGI y lo mejoramos para hacerlo más claro y eficiente. Incorporamos nuevos desarrollos en petróleo y gas con un piso de inversión de u$s 600 millones y ordenamos la reglamentación para facilitar la implementación y dar mayor previsibilidad. Ya hay 10 proyectos aprobados por u$s 25.479 millones y muchos más en evaluación. El RIGI ha sido fundamental. Cuando hay reglas claras, las inversiones llegan”, sostuvo Caputo. El RIGI fue creado en el marco de la ley de Bases como un esquema destinado a atraer grandes inversiones productivas. Apuntaba a proyectos con montos mínimos elevados —en general desde u$s 200 millones, con exigencias superiores en determinados sectores— y otorga beneficios fiscales, aduaneros y cambiarios por un plazo de hasta 30 años. Entre los principales incentivos se incluyen estabilidad tributaria y regulatoria, reducción de la alícuota del Impuesto a las Ganancias del 35% al 25% para los proyectos adheridos, amortización acelerada de inversiones, devolución anticipada de IVA y un régimen especial para la disponibilidad de divisas, con cronogramas progresivos de acceso al mercado de cambios. El objetivo es generar previsibilidad en iniciativas que requieren desembolsos iniciales elevados y plazos largos de maduración. Hasta el momento hay 10 proyectos aprobados que totalizan u$s 25.479 millones de inversión comprometida, mientras que existen múltiples iniciativas en evaluación que podrían ampliar significativamente ese monto en los próximos meses. Entre los proyectos ya aprobados figuran desarrollos en energía, minería e industria. En renovables, se encuentra el parque solar El Quemado, de YPF Luz, en Mendoza, con una inversión cercana a los u$s 211 millones. También fue aprobado el parque eólico de Olavarría (Gear, vinculada a PCR y Acindar), por unos u$s 275 millones. En infraestructura energética está la mayor obra dl país: el Vaca Muerta Oleoducto Sur (VMOS), con una inversión del orden de los u$s 2486 millones, clave para ampliar la capacidad de evacuación de crudo desde la cuenca neuquina. A su vez, se aprobó el proyecto Southern Energy para una planta de licuefacción de gas natural (GNL) en Río Negro, con una inversión informada en torno a los u$s 6878 millones. En minería, el régimen ya incluye proyectos de litio y cobre. El proyecto Rincón, en Salta, impulsado por Rio Tinto, fue autorizado con una inversión estimada en u$s 2724 millones. También ingresó Hombre Muerto Oeste, en Catamarca, con una inversión cercana a los u$s 217 millones. En San Juan, el proyecto Los Azules, uno de los principales desarrollos de cobre del país, logró ingresar al RIGI con una inversión proyectada en torno a los u$s 2700 millones, convirtiéndose en uno de los casos emblemáticos del régimen para el sector cuprífero. En el plano industrial, fue aprobado el proyecto siderúrgico de Sidersa en San Nicolás, con una inversión estimada en u$s 300 millones, ampliando el alcance del régimen más allá de energía y minería. Además de los aprobados, hay 17 proyectos que buscan adherir al régimen o están en proceso de evaluación. Entre ellos se encuentra la mina Gualcamayo, en San Juan, con una inversión informada en torno a los u$s 665 millones, y el yacimiento Veladero, operado por Barrick y Shandong Gold, que analiza su ingreso al esquema con un plan de inversión adicional. También fue presentado el megaproyecto Vicuña Corp, que integra los desarrollos Josemaría y Filo del Sol en San Juan, con una inversión inicial estimada en u$s 7000 millones hacia 2030 y un desembolso acumulado que podría alcanzar los u$s 18.000 millones en la primera década, en lo que la empresa definió como una de las mayores apuestas de inversión extranjera directa en el sector minero argentino. El interés empresario bajo el RIGI se concentra principalmente en minería —litio y cobre— y energía —petróleo, gas y renovables—, sectores considerados estratégicos por su potencial exportador y su capacidad para generar divisas. También aparecen proyectos en infraestructura y en el complejo siderúrgico. La incorporación de nuevos desarrollos en petróleo y gas con un piso de inversión de u$s 600 millones apunta a potenciar proyectos de gran escala en Vaca Muerta y en infraestructura asociada, reforzando la estrategia oficial de convertir al sector energético en uno de los motores de crecimiento. La prórroga por un año amplía la ventana temporal para la adhesión al régimen, en un contexto en el que el Gobierno busca consolidar señales de estabilidad macroeconómica y previsibilidad normativa. Desde el Ministerio de Economía sostienen que el ordenamiento reglamentario y la claridad en la implementación son condiciones necesarias para sostener el interés inversor. Para la Casa Rosada, el desempeño del RIGI funcionará como un indicador clave de la capacidad del país para recuperar niveles significativos de inversión extranjera directa. La apuesta oficial es que, con reglas claras y estabilidad de largo plazo, Argentina pueda atraer capital hacia proyectos que incrementen exportaciones, fortalezcan las reservas y consoliden un sendero de crecimiento sostenido.