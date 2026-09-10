Pagar la tarifa completa por internet, televisión por cable o telefonía celular muchas veces depende menos del servicio contratado que de la voluntad del cliente para llamar, reclamar y solicitar una promoción.

Las empresas suelen reservar sus mejores descuentos para quienes cuestionan un aumento o manifiestan su intención de darse de baja.

Sobre esa diferencia entre la tarifa de lista y las ofertas destinadas a retener clientes se apoya TuMango, una plataforma argentina que utiliza inteligencia artificial y automatización para negociar con las compañías en nombre del usuario.

La propuesta busca resolver un problema habitual: muchas personas saben que podrían conseguir un precio más bajo, pero no tienen el tiempo ni la paciencia para atravesar los canales de atención al cliente.

Cómo funciona TuMango

El proceso comienza cuando el usuario carga en el sitio una fotografía o un archivo PDF de su última factura. La plataforma analiza la información del documento para identificar la empresa, el servicio contratado, el plan y el importe pagado.

Luego, el cliente debe autorizar a TuMango a actuar como intermediario y contactar al proveedor en su nombre. Dependiendo de la compañía, la gestión puede requerir el número de cliente, el DNI u otros datos que permitan acreditar la titularidad del servicio.

La empresa asegura que no solicita las contraseñas de las cuentas. No obstante, una factura puede incluir información personal, como el nombre, el domicilio, el número de cliente, los consumos y las características del plan contratado.

Una vez recibida la autorización, TuMango inicia la negociación para intentar obtener una bonificación, una mejora en las condiciones o una reducción temporal de la tarifa.

Según informa en su página, el proceso demora generalmente entre uno y dos días hábiles.

La plataforma permite gestionar servicios de empresas como Personal, Movistar, Claro, Telecentro, Iplan, DirecTV y Flow. Esto no significa necesariamente que mantenga acuerdos comerciales con esas compañías: TuMango se presenta como representante del usuario frente a cada proveedor.

Qué hace la inteligencia artificial

La inteligencia artificial interviene inicialmente en la lectura y el procesamiento de la factura. Puede reconocer los datos principales del documento, clasificar el servicio contratado y organizar la información necesaria para iniciar el reclamo.

La tecnología también permite estandarizar las solicitudes, hacer el seguimiento de cada caso y automatizar parte de las comunicaciones. De esta manera, la plataforma puede administrar varias negociaciones sin que cada usuario deba comunicarse personalmente con su prestadora.

Cuánto cobra TuMango

El modelo de negocio está basado en resultados. Si TuMango no consigue ningún beneficio, el usuario no paga por la gestión. Si logra reducir la factura, la plataforma cobra una comisión equivalente al 20% del ahorro total proyectado.

Ese ahorro se calcula multiplicando la rebaja mensual por la cantidad de meses durante los cuales estará vigente la promoción.

Por ejemplo, si una factura baja de $ 50.000 a $ 40.000 durante seis meses, el ahorro mensual será de $ 10.000 y el beneficio total alcanzará los $ 60.000. Sobre ese importe, TuMango cobrará una comisión única de $ 12.000. El usuario conservará un ahorro neto de $ 48.000.

El cobro se realiza mediante Mercado Pago una vez terminada la negociación y confirmado el beneficio. Antes de aceptar, conviene verificar cuál será el nuevo precio, cuánto durará el descuento y si la propuesta implica cambios en la velocidad, las prestaciones o las condiciones del servicio.

También hay que considerar que la comisión se calcula sobre el ahorro previsto para toda la vigencia de la promoción, aunque el cargo de TuMango se abona de una sola vez.

Quién creó TuMango

TuMango fue creada por Federico Alonso, quien se presenta públicamente como dueño y fundador del proyecto. La plataforma es operada legalmente por Abogalia SAS, una sociedad por acciones simplificada registrada en la Argentina.

La idea de TuMango consiste en automatizar una práctica conocida por los consumidores argentinos: llamar a la empresa prestadora, reclamar por un aumento y solicitar una promoción para evitar la baja del servicio.

Qué datos utiliza la plataforma

Para realizar la gestión, TuMango puede recopilar el nombre y apellido, correo electrónico, teléfono, facturas, información sobre los planes contratados y comunicaciones vinculadas con los proveedores.

Su política de privacidad establece que esos datos pueden compartirse con las empresas involucradas en la negociación, con procesadores de pagos como Mercado Pago y con proveedores de infraestructura, autenticación o análisis.

La compañía sostiene que no vende ni alquila la información personal con fines de marketing. También permite solicitar el acceso, la modificación o la eliminación de los datos mediante correo electrónico.

TuMango busca transformar en un servicio una negociación que hasta ahora cada consumidor debía realizar por su cuenta. Su principal ventaja es evitar el trámite; su costo es entregar el 20% del ahorro conseguido.