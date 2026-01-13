Canasta básica: una familia tipo necesitó $ en diciembre para no ser pobre

Al mismo tiempo que la inflación de diciembre, el INDEC publicó este martes a las 16 los datos de canasta básica correspondientes al décimo mes del año. Con la cifra actualizada, una familia tipo necesita ingresos por $ 1.308.713 para no ser considerada pobre .

Por su parte, la inflación del mes de diciembre del año pasado fue del 2,8%, y acumula un 31,5% anual.

El valor de la Canasta Básica Total (CBT) registró un aumento del 4,1% respecto a noviembre, el más alto desde octubre.

La variación mensual de diciembre representa una aceleración respecto al 3,6% de noviembre y se ubica como la segunda suba más pronunciada del último trimestre del año. Este incremento se produce en un contexto donde la inflación general mostró cifras más moderadas en los últimos meses.

Cuánto necesitó cada tipo de hogar para no ser pobre

El informe del organismo estadístico detalla los valores necesarios para diferentes composiciones familiares en el Gran Buenos Aires:

Familia tipo (pareja de 30 y 35 años con dos hijos de 6 y 8 años): $ 1.308.713.

Hogar de tres integrantes (mujer de 35 años, hijo de 18 y madre de 61): $ 1.041.888.

Hogar de cinco integrantes (pareja de 30 años con tres hijos de 1, 3 y 5 años): $ 1.376.478.

Adulto equivalente (unidad de referencia para los cálculos): $ 423.532.

La Canasta Básica Total incluye no solo alimentos sino también bienes y servicios esenciales como transporte, vestimenta, educación y salud. Su valor determina la línea de pobreza, es decir, el ingreso mínimo que necesita un hogar para cubrir necesidades básicas alimentarias y no alimentarias.

La línea de indigencia también subió

Por su parte, la Canasta Básica Alimentaria (CBA) —que mide únicamente el costo de los alimentos necesarios para subsistir— también aumentó 4,1% en diciembre y alcanzó los $ 190.780 para un adulto equivalente.

Para una familia tipo, el costo de la alimentación básica mensual llegó a $ 589.510, mientras que los hogares más numerosos de cinco integrantes necesitaron $ 620.035 solo para cubrir sus necesidades alimenticias mínimas.

La CBA determina la línea de indigencia. Quienes no logran cubrir este monto se encuentran en situación de extrema pobreza, sin recursos suficientes para garantizar una alimentación adecuada.

INDEC. ¿de cuánto fue la inflación de diciembre 2025?

El Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC) dio a conocer este martes el dato de inflación de diciembre, que se ubicó en 2,8%. De esta manera, la variación de precios acumulada de 2025, segundo año de mandato de Javier Milei, fue del 31,5%, la cifra más baja desde 2017.

“De esta manera, el año 2025 concluye con la inflación más baja de los últimos 8 años, tanto en su medición a nivel general, como núcleo. Un logro extraordinario teniendo en cuenta que se obtuvo en un contexto de reacomodamiento de precios relativos, la implementación de una flotación cambiaria, y una fuerte contracción en la demanda de dinero, producto del feroz ataque político que derivó en una dolarización cercana al 50% del M2.”, celebró Caputo.

“El programa de estabilización basado en el superávit fiscal, el estricto control de la cantidad de dinero y la capitalización del BCRA seguirán siendo los pilares para continuar con el proceso de desinflación. Es cada vez más evidente que este es el único camino viable para erradicar definitivamente la inflación y hacer grande a Argentina otra vez”, agregó el ministro.

La división con mayor alza mensual en diciembre de 2025 fue Transporte (4,0%), escoltada por Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles (3,4%). Alimentos y bebidas no alcohólicas, en tanto, aportó la mayor incidencia sobre la suba mensual en todas las regiones del país .

Noreste fue la región de mayor suba mensual (3,4%); y Noroeste y Patagonia, las de menor (2,6%).

El año cerró con 27,7% de suba acumulada

Al analizar el comportamiento anual, la Canasta Básica Total acumuló un incremento del 27,7% durante 2025, mientras que la Canasta Básica Alimentaria subió 31,2% en el mismo período.

Estos porcentajes resultan inferiores a la inflación acumulada de 2024 —que había sido del 106,6% para la CBT y 86,7% para la CBA—, pero representan una carga significativa para los hogares argentinos, especialmente considerando que los salarios no siempre logran mantener el mismo ritmo de actualización.

La diferencia entre ambas canastas se explica por el comportamiento dispar de los precios: mientras que los alimentos registraron aumentos más pronunciados, otros rubros como servicios públicos o transporte mostraron incrementos más moderados durante el año.