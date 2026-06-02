En esta noticia Qué pasó en los últimos doce meses

La Argentina se consolidó como el país de América latina donde más crecieron los salarios medidos en dólares desde 2020. Según el Informe Regional de Jobint correspondiente al primer semestre de 2026, el salario pretendido promedio acumuló un incremento de 53,08% en dólares oficiales y de 139,67% en dólares MEP entre enero de 2020 y abril de este año, muy por encima de los registros observados en el resto de la región.

En el mismo período, Chile registró una mejora de 17,43% en los salarios medidos en dólares, Perú de 15,90%, Ecuador de apenas 0,57%, mientras que Panamá mostró una caída de 3,07%, el peor desempeño del relevamiento.

Detrás de esta evolución el estudio toma en cuenta un factor muy importante que es la inflación. Y es que, entre enero de 2020 y abril de 2026, la Argentina acumuló una suba de precios de 3820,6 por ciento. Esto obligó a una permanente actualización de las remuneraciones. En contraste, Ecuador registró una inflación acumulada de 10,12% y Chile de 42,8% en el mismo período.

Aun así, el país encabeza el ranking regional de salarios pretendidos. El promedio alcanza los u$s 1292 mensuales al tipo de cambio oficial, por encima de Chile, que registra u$s 1210 por mes. Más atrás aparecen Panamá con u$s 992, Perú con u$s 987 y Ecuador con u$s 811 mensuales.

Qué pasó en los últimos doce meses

Sin embargo, el escenario cambia cuando se observa la evolución de los últimos doce meses. Entre abril de 2025 y abril de 2026, el salario pretendido promedio en la Argentina cayó 7,95% en dólares oficiales y 0,53% en dólares MEP. En la región, Perú lideró el crecimiento interanual con una mejora de 13,39%, seguido por Chile con 1,37%, mientras que Panamá y Ecuador también mostraron retrocesos.

“Argentina lidera el ranking regional con el salario requerido promedio más alto y registra subas acumuladas que superan notoriamente los incrementos de la región. Sin embargo, en términos interanuales, el salario pretendido cayó un 7,95% en dólar oficial. Si consideramos la inflación del mismo periodo, los salarios pretendidos aún están lejos de alcanzar una recuperación real”, explicó Federico Barni, CEO de Bumeran.com en Jobint.

El liderazgo argentino también se refleja en varias categorías laborales. En Administración y Finanzas, los salarios pretendidos para perfiles junior alcanzan los u$s 1049 mensuales, apenas por encima de Chile. Entre los puestos senior y semisenior, el promedio asciende a u$s 1408 y vuelve a ubicarse al frente del ranking regional. Para cargos de jefe o supervisor, la remuneración promedio llega a u$s 2016 por mes, la más alta entre los cinco países analizados.

No obstante, en Producción, Abastecimiento y Logística, Chile supera a Argentina tanto en posiciones junior como senior, aunque la diferencia en los puestos de jefatura es mínima: u$s 1890 frente a u$s 1887 mensuales. Lo mismo ocurre en Tecnología y Sistemas, donde los perfiles junior chilenos lideran con salarios pretendidos de u$s 1104 por mes, mientras que Argentina se ubica en segundo lugar con u$s 968.