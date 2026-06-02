La paradoja de Wall Street: las mujeres invierten menos, pero ganan mucho más que los hombres
Los datos más recientes refuerzan una tendencia que los investigadores vienen observando desde hace años. Un análisis sobre más de 50.000 cuentas de inversión concluyó que las mujeres solteras obtuvieron mejores retornos.
Los datos más recientes refuerzan una tendencia que los investigadores vienen observando desde hace años. Un análisis sobre más de 50.000 cuentas de inversión concluyó que las mujeres solteras obtuvieron mejores retornos.