La Federación Nacional de Trabajadores Camioneros y las cámaras empresarias del transporte de cargas acordaron una actualización salarial para los trabajadores comprendidos en el CCT 40/89.
El acuerdo contempla un esquema de aumentos entre septiembre de 2026 y febrero de 2027. Para octubre está previsto un incremento del 1,7%.
La recomposición salarial se extenderá hasta febrero de 2027, con incrementos mensuales acumulativos.
Además, esta recomposición en tramos llegará acompañada de una suma fija no remunerativa y un bono anual de $ 1.200.000 que se abonará a partir del próximo año.
Paritarias de camioneros: cuáles son los próximos aumentos
La escala establece un incremento de los haberes dividido en seis tramos, que se acreditará de la siguiente manera:
- Septiembre 2026: 1,8%.
- Octubre 2026: 1,7%.
- Noviembre 2026: 1,7%.
- Diciembre 2026: 1,6%.
- Enero 2027: 1,6%.
- Febrero 2027: 1,5%.
Además, el acuerdo contempla sumas fijas y un bono extraordinario de $ 1.200.000, previsto para enero de 2027.
El acuerdo fue homologado por la autoridad laboral mediante la Disposición 455/2026, publicada en el Boletín Oficial. El texto oficial confirma que las partes pactaron nuevas condiciones salariales para el CCT 40/89.
Otros gremios que tendrán un aumento de sueldo
Los trabajadores de la construcción, comprendidos en los CCT 76/75 y 577/10, también tienen previsto un nuevo aumento del 1,8% en octubre.
El acuerdo firmado por la UOCRA, la Cámara Argentina de la Construcción (CAMARCO) y la Federación Argentina de Entidades de la Construcción (FAEC) contempla tres incrementos mensuales:
- Septiembre: 1,9%.
- Octubre: 1,8%.
- Noviembre: 1,7%.
Los aumentos son acumulativos y se aplican sobre los salarios básicos correspondientes al período anterior.
La autoridad laboral homologó el acuerdo mediante la Disposición 468/2026, publicada en el Boletín Oficial el 22 de septiembre. La norma identifica expresamente a la UOCRA y a las cámaras empresarias firmantes y señala que el acuerdo corresponde a los CCT 76/75 y 577/1