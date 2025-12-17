Tras la designación de Andrés Edgardo Vázquez como nuevo titular de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), el Gobierno designó a Mariano Mengochea como nuevo titular de la Dirección General Impositiva (DGI), cargo que hasta ahora ocupaba el propio Vázquez.

El funcionario asumirá su cargo el 18 de diciembre , según lo estipulado en el Decreto 891/2025, publicado este miércoles en el Boletín Oficial.

La decisión se conoció pocos días después de que se oficializara la renuncia del exdirector de la ARCA, Juan Alberto Pazo, que se desempeñó como titular del ente recaudador nacional desde la renuncia de Florencia Misrahi en diciembre de 2024. Vázquez será el tercer funcionario en ocupar este puesto desde que comenzó la gestión del presidente Javier Milei.

La Dirección General Impositiva es el principal brazo operativo del sistema tributario y concentra la mayor parte de las tareas de fiscalización y recaudación.

Andrés Vázquez, el director de la DGI, es el nuevo titular de la ARCA. Foto: Archivo.

Con una extensa carrera dentro de la ARCA, Mengochea conoce de primera mano las gestiones de la DGI: desde octubre de 2024 ocupó la subdirección general de Operaciones Impositivas Metropolitanas, donde actuó como mano derecha de Vázquez.

Su función fue asistir de manera directa a la conducción de la DGI en la implementación de políticas fiscales, el control de los tributos interiores y la supervisión de los recursos de la seguridad social. Previamente, ocupó distintos cargos jerárquicos: fue supervisor en 2009 y jefe de División de Fiscalización desde 2013 .

A lo largo de su trayectoria, Mengochea -de 55 años y Contador Público egresado de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires- desarrolló una extensa carrera en el área de Aduana de La Plata como analista de Asuntos Técnicos y fue docente de Finanzas y Derecho Tributario en la cátedra de Vázquez en la Universidad de Lomas de Zamora.

Su esposa, la contadora Cynthia Galzerano, también es funcionaria pública: trabaja desde 2015 en la ARCA y actualmente se desempeña como asesora de la Subdirección General de Operaciones Impositivas de Grandes Contribuyentes. Es hija de Antonio Galzerano, socio de Vázquez en DVQP Sports , empresa del sector deportivo que figura en la declaración jurada del actual titular de la ARCA.