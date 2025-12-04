Durante el Encuentro de Líderes de El Cronista, el presidente Javier Milei volvió a resaltar los logros de su administración en materia económica y marcó distancia con la gestión de Mauricio Macri, al asegurar que el expresidente no implementó el ajuste necesario durante su mandato.

Durante su disertación en el cierre del encuentro de líderes empresariales organizado por El Cronista, Milei cuestionó la política económica implementada entre 2015 y 2019. “En 2017 no se hizo el ajuste fiscal, nunca se corrigió, solo se cubrió con endeudamiento”, afirmó el mandatario.

Según detalló, la administración anterior tomó cerca de 60.000 millones de dólares netos de deuda, mientras que su gobierno implementó “un ajuste de 15 puntos del PBI” y fortaleció las reservas del Tesoro Nacional .

Balance económico y objetivos antiinflacionarios

El jefe de Estado destacó los resultados macroeconómicos alcanzados hasta el momento: “Tenemos equilibrio fiscal y apenas déficit en la cuenta corriente”, señaló ante el auditorio empresario.

Milei reafirmó que la eliminación de la inflación constituye el eje central de su programa económico. “No queremos ver más inflación en Argentina”, enfatizó, al tiempo que defendió el esquema de flotación administrada del tipo de cambio que implementa el Banco Central.

El sistema de bandas cambiarias, explicó, representa una herramienta fundamental para evitar volatilidad excesiva y avanzar hacia la estabilidad de precios que busca consolidar su administración.

Cuestionamientos a economistas y al “círculo rojo”

En un tono confrontativo, el Presidente apuntó contra sectores del establishment político y económico que se oponen a su programa. “Tengo que reportarle a 47,5 millones de argentinos, no a tres o cuatro atorrantes del círculo rojo que vivieron de empobrecer a la Argentina”, expresó con dureza.

También dirigió críticas hacia los profesionales de la economía: “Los economistas son parte del problema”, aseguró, en línea con sus posturas previas respecto a lo que considera el fracaso de las políticas tradicionales.

En un momento de su exposición, Milei planteó que su permanencia en el poder dependerá exclusivamente de su capacidad para resolver los problemas que enfrenta el país. “Si no resuelvo los problemas, estaría muy bien que no me renueven el contrato”, admitió al referirse a las elecciones presidenciales de 2027.

El mandatario recordó que los argentinos lo eligieron para atender una serie de conflictos urgentes y consideró que, en caso de no cumplir con esas expectativas, no debería aspirar a la reelección.

Celebración de resultados electorales y proyección futura

Milei celebró los resultados obtenidos por La Libertad Avanza en las elecciones legislativas del 26 de octubre pasado, interpretándolos como una señal de fortaleza política. “Hemos dejado atrás el riesgo kuka. Si hubiera sido una elección presidencial, el resultado hubiera sido 41 a 24. Eso se llama primera vuelta”, afirmó.

El Presidente destacó especialmente el triunfo en la provincia de Buenos Aires, el distrito más poblado del país: “Ganamos la provincia de Buenos Aires y ni siquiera estaba la cara de nuestro candidato en la boleta. Aun así les ganamos”, subrayó.

Además, denunció lo que consideró maniobras irregulares durante los comicios: “Se utilizaron listas fantasma para engañar a la gente. Si corregís por ese efecto, la paliza hubiera sido más grande”, aseguró, al cuestionar el sistema de boletas utilizado en algunas jurisdicciones.