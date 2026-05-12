Los cajeros automáticos son una herramienta fundamental los clientes de bancos. Pese a la gran popularidad de las billeteras virtuales, las terminales aún son calves para todos aquellos que desean extraer efectivo fácil, seguro y sin tener que hacer filas en los bancos Asimismo, están disponibles la 24 horas, uncluso en días de paro y durante feriados nacionales. En este contexto, las entidades financieras publicaron los límites de extracción diarios que los clientes no pueden superar para retirar los billetes. Los bancos informan los límites de extracción diarios por un tope máximo establecido por cada entidad, según el tipo de cuenta y del historial crediticio de cada cliente. Los límites actualizados en mayo 2026 son: BancoTope de extracción diarioBanco NaciónHasta $ 1.000.000 por día en cajeros propios, con posibilidad de ampliación desde la app o home banking.Banco ProvinciaLímite de $ 400.000 diarios. Con tarjeta de débito y configuración personalizada puede alcanzar hasta $ 800.000 diariosBanco CiudadLímite de $ 800.000, con la opción de aumentarlo a un final de $ 1.200.000.Banco GaliciaExtracciones de hasta $ 400.000 y un total de $ 4 millones en cajeros propios. ICBCLímites entre $ 600.000 y $ 800.000 diarios, dependiendo del perfil del clienteBanco BBVALímite de $ 2.1 millones, según cada perfil de cliente.Banco MacroTope de $ 1.000.000 diariosBanco SantanderHasta $1.000.000 diarios, aunque clientes Platinum o Black pueden retirar hasta $ 1.700.000 Los límites vigentes para informar operaciones quedaron definidos de la siguiente manera: