Junto con el inicio del ciclo lectivo 2026, cuando miles de alumnos volvieron a las aulas, se hizo efectiva una decisión del gobierno de Javier Milei que eliminó por decreto diferentes materias y contenidos obligatorios que se dictaban en todas escuelas argentinas, lo cual generó un cambio significativo en el sistema educativo de cada provincia del país. Se trata de una medida oficializada a través del Decreto 436/2025, publicado en el Boletín Oficial en junio de 2025, en la que se derogaron artículos clave de leyes previas que imponían obligaciones nacionales en temas sensibles. A partir de ese decreto se eliminó el artículo 3° de la Ley 27.234 y los artículos 5° y 6° de la Ley 27.214, por lo que ya no se van a dictar más estas materias que eran obligatorias de los colegios: Estas materias y jornadas ya no son obligatorias a nivel nacional. La responsabilidad queda transferida a las provincias y a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que podrán decidir si las implementan o no por iniciativa propia. Para el caso de la jornada “Educar en Igualdad: Prevención y Erradicación de la Violencia de Género”, desde el Gobierno argumentaron que no era su responsabilidad organizar estos talleres, por lo que cada jurisdicción decidirá si sigue aplicando estos espacios. Por otro lado, el Observatorio de la Educación Vial no llegó a funcionar nunca, de acuerdo al documento. Precisamente, remarcaron que, con la existencia del Consejo Federal de Seguridad Vial, se producía una “superposición de funciones”. De esta manera, el Ejecutivo subrayó que los cambios permitirán “mejorar el funcionamiento del Estado para lograr una gestión pública transparente, ágil, eficiente, eficaz y de calidad en la atención del bien común, así como reducir el sobredimensionamiento de la estructura estatal con el fin de disminuir el gasto y equilibrar las cuentas públicas”. A través de la Secretaría de Educación, el Ministerio de Capital Humano de la Nación confirmó el calendario escolar definitivo para el ciclo lectivo 2026, que define cuáles son las fechas de inicio, receso escolar por vacaciones de invierno y fecha de último día de clases en todas las provincias de Argentina. A continuación, el detalle completo de las fechas confirmadas en todo el país por orden alfabético: