Cambia la SUBE: a partir de esta fecha así se va a viajar en colectivos y trenes

El próximo 1 de septiembre el Gobierno nacional dejará de subsidiar a 31 líneas de colectivos que circulan únicamente por la Ciudad de Buenos Aires, en un intento por "reorganizar" la asignación de ayudas estatales al transporte público.

Esta acción, sin embargo, podría significar un nuevo aumento en las tarifas para todos los pasajeros, además de abrir la posibilidad de una nueva medida de fuerza por parte de las empresas, que aseguran no tener los fondos para cubrir los gastos de servicios.

Semanas atrás, el secretario de Transporte, Franco Mogetta, confirmó la quita de fondos y destacó que la intención del Ejecutivo es que las empresas tengan "una mayor autonomía del Estado".

El funcionario dijo que cuando asumió el presidente Javier Milei se "subsidiaba el 92% de los costos que demandaban las empresas para funcionar" en el Área Metropolitana y detalló: "En la actualidad estamos en un 67% aproximadamente de cobertura de esos costos, con la mejora del manejo de los recursos de todos los argentinos".

"Nos estamos ocupando de eficientizar estos indicadores, ya que creemos que las empresas tienen que tener una mayor autonomía del Estado, sobre todo las líneas de colectivos que son privadas, y deben manejar con mayor libertad sus ingresos, y no estar condicionados por el subsidio que paga el Estado", puntualizó, además de confirmar que dejarán de hacer cargo del sistema de boleto integrado.

Estas palabras generaron preocupación en las cámaras empresarias, que lejos de conformarse con el nuevo aumento de tarifas que comenzó a regir a mediados de agosto, y ante la inminente quita de subsidios, advirtieron sobre la necesidad de elevar el boleto mínimo por encima de los mil pesos.

También se encendieron las alarmas en el plano sindical. Desde la UTA advirtieron que la decisión de eliminar el boleto integrado, "además de afectar el bolsillo de los trabajadores que más utilizan el transporte público", abrirá la puerta a "posibles conflictos que alteren la paz social".

Paro de colectivos en el AMBA: qué fecha se podrían paralizar todos los servicios y cuánto podría aumentar el boleto

Luciano Fusaro, presidente de la Asociación Argentina de Empresarios del Transporte Automotor (AAETA), habló días atrás de una "gran incertidumbre" en el sector ante los últimos anuncios y aseguró que el mes de septiembre podría comenzar sin servicio de colectivos en el AMBA.

"Toda esta situación genera una incertidumbre bastante grande, primero se anunció un aumento de tarifa a partir del próximo lunes y por otro lado apareció esta noticia con la quita de subsidios de 31 líneas la Ciudad, que dice que no es su competencia. Si ninguna de las dos partes aporta los subsidios, es inviable la continuidad del sistema con la nueva tarifa que se anunció para este lunes", recalcó Fusaro en diálogo con El Destape Radio.

Para garantizar el normal funcionamiento del servicio de transporte, desde AAETA piden multiplicar por cuatro el costo de los boletos, algo que desde el Gobierno parecen descartar por el alto impacto que tendría en el índice inflacionario, que desde el Ejecutivo están obsesionados con mantener a la baja.

"A principio de septiembre debería multiplicarse por cuatro el sistema tarifario para que los colectivos puedan seguir funcionando como hasta hoy. El boleto mínimo debería pasar a $ 1080. Entre 3 y 6 kilómetros unos $ 1200, y entre 6 y 12 kilómetros aproximadamente $ 1500. En las reuniones con el Gobierno nunca se habló de un salto tan abrupto, pero tampoco se había hablado de una quita de subsidio. Si esto no se resuelve, los colectivos no van a funcionar", afirmó Fusaro, quien instó a las autoridades a brindar "definiciones más precisas".

¿Cuáles son las líneas de colectivos en CABA que dejarán de tener subsidios?

A partir de septiembre, 31 líneas de colectivos que circulan por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) dejarán de recibir subsidios del Gobierno nacional.

Según datos oficiales, la eliminación de estos subsidios permitirá un ahorro de aproximadamente $7000 millones mensuales para el Estado.

Líneas afectadas en CABA



4, 6, 7, 12, 23, 25, 26, 34, 39, 42, 44, 47, 50, 61, 62, 64, 65, 68, 76, 84, 90, 99, 102, 106, 107, 108, 109, 115, 118, 132, 151.

Para las líneas que operan exclusivamente en la provincia de Buenos Aires, la jurisdicción ya se encargaba de las compensaciones del sistema . La única modificación será que el Estado Nacional dejará de financiar el programa Red SUBE en estas líneas.

Aumentan los colectivos: ¿qué pasará con la Red SUBE?



La Red SUBE es un beneficio para aquellos pasajeros que cuenten con su tarjeta registrada y realicen varios viajes consecutivos: el primero se paga con la tarifa completa, el segundo a un 50% y el tercero con un descuento de un 75%.

El único requisito es que se encuentre dentro de las dos horas de viaje y que haya, por lo menos, 2 minutos de diferencia entre transporte y transporte.

Sin embargo, en septiembre los usuarios que tomen alguna de las 377 líneas bonaerenses dejarán de recibir este beneficio, además de sumarse el incremento de los pasajes pactado por el Gobierno de Javier Milei (desde su asunción, el boleto subió un 600% ).

El ministro de Transporte de Buenos Aires, Jorge D´Onofrio, confirmó que la Provincia no podrá asumir estos gastos y aseveró: " Los pasajeros que necesitan tomar dos transportes de ida y dos de vuelta sufrirán un aumento de 25% y los que toman 3 de un 40% sobre la tarifa actual ".

Al hablar de lo que sucederá en el ámbito porteño, Mogetta anticipó que espera que el gobierno de la Ciudad se haga responsable de este financiamiento, como así del 100% de los subsidios para cubrir la diferencia entre el boleto de colectivo y la tarifa real.

"Hemos establecido que desde el mes de septiembre, la Ciudad de Buenos Aires va a solventar el 100% de las compensaciones de sus 31 líneas y el Estado nacional no va a poner un peso en la Ciudad", insistió.



Desde la administración de Jorge Macri, en tanto, negaron recibir subsidios directos por transporte y apuntaron contra las compañías. " Lo reciben directamente las líneas de colectivos a través de la Secretaría de Transporte de la Nación ", sostuvieron.

Además, resaltaron que la "jurisdicción Nacional es la que ejerce, en forma exclusiva, la competencia y fiscalización de todo servicio público de pasajeros por automotor con recorrido en esta Ciudad, encontrándose a su exclusivo cargo las compensaciones tarifarias y subsidios, y el mantenimiento del normal funcionamiento del sistema".

"En CABA la situación es peor que en la Provincia"

Este jueves, Luciano Fusaro volvió a manifestar su preocupación por el recorte de subsidios y la falta de respuestas de las distintas jurisdicciones sobre quién se va a hacer cargo de los costos.

"La información que tenemos es que hay distintas opiniones entre Nación, Ciudad y Provincia respecto a las líneas de CABA, quién se va a hacer cargo del subsidio. Falta una semana para que termine agosto y aun no sabemos quién se va a hacer cargo", declaró en una entrevista radial con El Destape.

"En relación con los colectivos que circulan solo por el Conurbano, la Provincia viene pagando los subsidios, el único conflicto allí es por la Red Sube", explicó el titular de AAETA.

"En CABA es peor porque Nación no solo no va a financiar Red Sube, sino que no va a financiar ninguno de los servicios. Las líneas de Ciudad se venían pagando 50 y 50, Nación dice que la Ciudad debe adherirse al régimen de todas las provincias se financian sus subsidios. Ahí hay diferencias y desde las empresas tenemos incertidumbre", completó.

Si no resuelven estas diferencias de acá al 31 de agosto, Fusaro ratificó que habrá corte de servicios y paro de colectivos.

"Si vos avanzas en la quita de subsidios, pero dejas la tarifa actual que solo cubrir el 30% del costo, no tenés manera de brindar el servicio. Hay manera, pero no con esta tarifa (...) Si no tenemos claro cómo sigue esto para el 1 de septiembre, no tenemos para pagar salarios. Y si no podemos pagar los salarios, millones de personas se quedan sin servicio", aseveró.