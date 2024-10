El Gobierno de Javier Milei anunció cambios en la estructura de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP): disolvió la estructura del organismo y creó la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA).

La medida fue destacada por tributaristas, que apoyaron que los altos cargos directivos tengan ingreso por concurso y que se haga una mayor inversión en tecnología.

El especialista César Litvin, socio del estudio Lisicki&Litvin, planteó que "esto forma parte del plan motosierra del Gobierno de recortar estructuras y bajar gastos" y que era importante dar "ese paso".

" Creería que sería para mejor si se invierte en tecnología y se cubren los cargos con concursos ", señaló en declaraciones a LN+ sobre la disolución de la AFIP.

El tributarista destacó que con esta reforma "se van a reducir mucho las remuneraciones" y se van a "cubrir cargos con gente más idónea". Además, remarcó que la AFIP "tiene una deuda muy importante en tecnología".

"La AFIP se sobredimensionó en los últimos años con gente que entró por la ventana sin tener idoneidad. Si hacen una cirugía adecuada y distinguen la gente idónea de la que no lo es, va a ser importante", aseguró.

"Se van a reducir mucho las remuneraciones. Hoy la remuneración de los jerárquicos es más grande que la del presidente de la Nación. La idea de este Gobierno es reducir este tipo de gastos también", agregó en diálogo con La Nación+.

Cambia la AFIP: qué opinan los tributaristas sobre la reforma del Gobierno

Por otro lado, aclaró que "esto no cambia en nada para ningún contribuyente" ya que "es una reorganización interna".

Por su parte, el contador Sergio Luís Biller opinó en el mismo sentido ante una consulta de El Cronista.

"En principio pareciera que no hay grandes cambios fuera de un cambio de nombre. No va a haber eximición de impuestos ni de hacer declaración jurada. Se va a cambiar el nombre del organismo y se va a reestructurar internamente, seguramente la gente va a empezar a jubilarse y se va a achicar la estructura de no reemplazar a los que se vayan jubilando", señaló.

En cuanto a los altos rangos y los cargos políticos , explicó que se les va a reducir el sueldo.

"Va a haber cambios internos y un run run importante por el achicamiento de la estructura y congelamiento de salarios", indicó.

Respecto a los contribuyentes, dijo que no ve cambios, pero destacó que se achicará la estructura humana para focalizarse más en mejorar la tecnología para brindar un mejor servicio

"El error de los contribuyentes es que creer que se van a pagar menos impuestos, esto no es así", concluyó.