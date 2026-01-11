En 2025, el Gobierno nacional implementó una medida clave que modificó la forma de renovar el Certificado Único de Discapacidad (CUD). El objetivo fue garantizar el pleno ejercicio de los derechos de los beneficiarios y evitar la saturación de turnos.

La disposición estableció una prórroga automática de un año para todos los certificados con vencimiento en 2025, extendiendo su validez hasta la misma fecha de 2026. Sin embargo, los CUD emitidos en años anteriores no fueron alcanzados por esta prórroga.

¿Cuándo hay que renovar el CUD en 2026?

Quienes tengan certificados con fecha de renovación entre el 1 de enero y el 31 de diciembre del 2025 deberán renovarlos en 2026, en la misma fecha. Esto significa que si tu CUD vencía en marzo de 2025, ahora caducará en marzo de 2026.

En cambio, los documentos emitidos en 2022, 2023 y 2024 debieron renovarse durante 2025 mediante el trámite habitual.

Requisitos para obtener el CUD

El Certificado Único de Discapacidad es un documento gratuito y de validez nacional que acredita la condición de discapacidad. Para obtenerlo, se debe presentar diagnóstico médico y estudios complementarios según la patología. El origen del problema de salud por el cual solicita el certificado debe ser:

Discapacidad intelectual o mental

Visual

Motora

Auditiva

Respiratoria

Cardiovascular

Renal/urológica

Digestiva/hepática

¿Cómo es el proceso para renovar el documento?

Junta Evaluadora más cercana al domicilio. Para saber cuál es la más cercana, ingresá a Solicitar un turno en lamás cercana al domicilio. Para saber cuál es la más cercana, ingresá a este link

Presentar la documentación médica actualizada, que varía según el tipo de discapacidad. Para consultar, ingresar a este link

Asistir a la evaluación interdisciplinaria, donde profesionales revisan los informes y estudios.

Una vez aprobado, se entrega el nuevo CUD físico y se incorpora a la versión digital en la plataforma Mi Argentina.

¿Qué beneficios tienen los titulares del Certificado Único de Discapacidad?

Los titulares del CUD tienen acceso a una serie de beneficios: