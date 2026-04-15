La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) confirmó un aumento del 2,90% para los haberes de abril, que se pagarán junto con el bono de $ 70.000. Con este ajuste, la jubilación mínima ascenderá a $ 450.319,31. Sin embargo, el organismo previsional aclaró quienes perciban haberes superiores al mínimo no accederán al monto completo del refuerzo. El bono previsional está destinado a jubilados y pensionados que cobren el haber mínimo, que en abril será de $ 380.319,31. Con el adicional, el ingreso total alcanzará los $ 450.319,31. En tanto, quienes perciban un haber superior al mínimo, pero inferior a $ 450.319,31, recibirán un bono proporcional hasta completar ese tope. Por el contrario, los beneficiarios cuyos ingresos superen el monto total del haber mínimo más el bono no cobrarán el refuerzo extraordinario. Durante este mes, los montos quedan establecidos de la siguiente manera: La ANSES publicó el calendario de pagos que comenzó a regir el pasado 10 de abril. Las fechas de cobro son las siguientes: El INDEC dio a conocer el Índice de Precios al Consumidor (IPC) de marzo, dato clave que define el próximo ajuste en los haberes que paga la ANSES. En base a esa medición, jubilados, pensionados y titulares de asignaciones familiares recibirán en el próximo mes un aumento del 3,4%. De esta manera, la jubilación mínima alcanzará los $ 393.250,17 y con la suma del bono de $ 70.000, escalará a $ 463.250,17. Mientras, los beneficiarios de la jubilación máxima mantendrán un ingreso de $ 2.559.188,14.