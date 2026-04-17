En un mundo donde todos parecen apurados y enfocados en lo suyo, el networking se volvió una palabra repetida… pero poco entendida. Muchos creen que hacer networking es sumar contactos, intercambiar favores o aparecer cuando necesitan algo. Pero la realidad es otra: el networking no empieza cuando necesitás ayuda. Empieza mucho antes, cuando te tomás el tiempo de conocer a una persona. Sin agenda oculta. Solo para conocer al otro, ver qué hay detrás de lo que hace y entenderlo. Y eso, hoy, vale oro. Porque en un contexto donde muchos están pensando cómo sacar algo de cada vínculo, la persona que se detiene a conectar se vuelve distinta. No es saber venderte. Es saber mirar, escuchar y generar una conversación donde el otro no se sienta usado, sino verdaderamente visto. Hay algo que pasa cada vez más seguido. Mensajes en frío. Directos. Sin contexto. Sin vínculo. “Hola, ¿me podés ayudar con…?” “Te escribo porque necesito…” “Quería ver si me podías conectar con…” Y no. Eso no es networking. Eso es pedir sin haber construido nada antes. Y lejos de abrir puertas, las cierra. En un mundo donde todos hablan de sí mismos, donde todos quieren mostrarse o conseguir algo, hay una habilidad que se volvió escasa… y por eso, extremadamente valiosa: saber interesarse por el otro. Una de las formas más simples, y más subestimadas, de quedar bien con alguien es invitarlo a tomar un café. Puede parecer una estrategia encubierta pero es un espacio para conocer a la otra persona de verdad. Y ahí es donde muchos fallan. Porque incluso cuando se sientan a conversar, siguen en modo “yo”. Esperando el momento para hablar de lo que hacen, de lo que necesitan, de lo que buscan. Y se pierden lo más importante. Si querés entender cómo funciona el networking, probá esto. Invitá a alguien que realmente tengas ganas de conocer a tomar un café. Sí, pagás vos. (si te dejan) Y en vez de hablar de vos, hacé esto: preguntá. ¿A qué te estás dedicando hoy? ¿Qué estás construyendo que todavía nadie está viendo? ¿Qué parte de lo que hacés es la que más te entusiasma? ¿Qué desafío estás atravesando ahora que te está haciendo crecer? ¿Qué aprendiste últimamente que te cambió la forma de ver las cosas? ¿Hacia dónde querés ir? Y hace lo que para muchos es lo más difícil: escuchá. No interrumpas para hablar de vos. No lleves la conversación hacia lo que te conviene. No lleves todo a tu propia historia. No intentes tener razón. No estés pensando en qué responder mientras la otra persona habla. Escuchá. Porque ahí pasan cosas. Primero, porque te da información. Entendés qué hace la otra persona más allá de lo superficial. Detectás oportunidades, necesidades y puntos de conexión. Segundo, porque generás algo mucho más valioso que un contacto: confianza. Y la confianza no se construye hablando. Se construye haciendo sentir al otro escuchado. Tercero, porque te posiciona de una manera completamente distinta. La mayoría de las personas llega a una reunión pensando “qué puedo sacar de acá”. Muy pocas llegan pensando “cómo puedo entender mejor a esta persona”. Y esa diferencia se nota. El networking no se trata de acumular contactos. Se trata de ser recordado. Y eso no se logra hablando más. Se logra con presencia, tiempo y generosidad. Puede ser una idea que compartiste, una forma de pensar, una pregunta que hiciste, un comentario que aportó valor o simplemente la sensación que generaste. Porque las personas no recuerdan todo lo que dijiste, pero sí cómo las hiciste sentir. Eso es marca personal. Lo que queda en la cabeza del otro cuando te vas. Y en networking, hace la diferencia. Porque alguien que se sintió escuchado te recuerda. Alguien que confía en vos te recomienda. Alguien que conectó con vos te vuelve a buscar. Después de esa conversación, recién ahí podés hacer la pregunta que cambia todo: ¿Cómo te puedo ayudar? A veces la respuesta va a ser concreta. A veces no. Pero no importa. Porque en ese momento ya lograste algo que la mayoría no alcanza: un vínculo genuino. Una relación de valor que deja huella. En un contexto donde muchos hablan, pero pocos escuchan, saber hacer buenas preguntas se volvió una ventaja competitiva. Porque no es el encuentro lo que genera oportunidades sino lo que queda después. El networking más poderoso no es el que busca resultados rápidos. Es el que construye relaciones que, con el tiempo, los generan solos. Y todo puede empezar con algo tan simple como un café, las preguntas correctas y una marca personal que deja una huella que no se olvida.