Por la devaluación del peso, muchas personas deciden resguardar sus ahorros con dólares para no perder contra la inflación. Para ello, es necesario conocer el valor de la moneda y las variaciones que ha tenido en el mercado para saber cuándo es un buen momento para comprar. Este viernes, 17 de abril de 2026, la cotización deldólar en los principales bancos de Colombia es de 3.602,43 pesos colombianos. La volatilidad económica del Dólar en la última semana fue del 9.00%, lo que indica un comportamiento mucho más estable en comparación con la volatilidad anual del 14.18%. La cotización del Dólar bajó frente al peso colombiano. Durante los últimos 10 días, la cotización del Dólar ha mostrado una tendencia mayormente a la baja, con varios aumentos intercalados que sugieren cierta volatilidad en el mercado. A pesar de los incrementos, la tendencia general indica una estabilidad que podría ser favorable para los consumidores. La cotización del Dólar hoy muestra una tendencia positiva. Esto sugiere un aumento en la confianza del mercado y una posible mejora en la economía. Los ciudadanos que quieran adquirir o liquidar dólares en el país cuentan con diversas opciones. Estas son las siguientes: _ Entidades bancarias: una de las opciones más confiables y convencionales son las entidades bancarias, aunque es importante considerar que pueden aplicar cargos extra por este servicio. _ Casas de cambio _ Entidades financieras autorizadas por la Superintendencia Bancaria de Colombia, como Western Union. Este viernes, 17 de abril de 2026, las personas que deseen comprar 100 dólares en Colombia deberán pagar 360.242,99 pesos colombianos. Para adquirir 200 dólares, el costo será de 720.485,98 pesos y para 500 dólares, se necesitarán 1.800.121,45 pesos.