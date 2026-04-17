La provincia de Río Negro es clave para Vaca Muerta y para el turismo y desde el Ejecutivo de esa jurisdicción esperan que leyes clave en el Congreso reactiven la economía planchada. En este sentido, el gobernador, Alberto Weretilneck, marca un punto desatendido de la economía: la micro. ¿Qué cambios pide al gobierno nacional? Weretilneck es uno de los gobernadores que se mantuvo aliado a Javier Milei, con una distancia prudencial del oficialismo y del peronismo. Sin embargo, la caída de la recaudación producto del ajuste fiscal se empieza a sentir en Río Negro. El gobernador charló en un mano a mano con El Cronista sobre la posible solución al frente de tormenta y las necesidades provinciales. La entrevista se dio previo a que se conociera este martes el dato de inflación del mes de marzo, que escaló al 3,4%. - ¿Qué solución le ve a la caída de la recaudación por parte del Gobierno nacional? -Creo que la baja de interés es un elemento importante Impuestos nacionales se refiere: la baja de la tasa de interés de los bancos. Por otro lado, me parece que hay que seguir trabajando en lo que son los costos argentinos. Ya sea desde la micro, desde el punto de vista laboral o desde punto de vista de infraestructura. Está teniendo mucho impacto el tema de los servicios, de electricidad o gas. Me parece que habría que entrar a un nivel de detalle mucho más fino de lo que son las distintas cadenas productivas en todo el país. - ¿Ve la posibilidad de que se reactive la economía como lo dijo el ministro? - Deseo que se reactive la economía. Creo que somos una provincia que hemos creado empleo privado, no hemos perdido, pero, de todos modos, viendo lo que pasa en el resto del país, es importante tener la posibilidad de generar nuevas alternativas a eso. - ¿Cuáles serían las nuevas alternativas? ¿Alguna alternativa puntual desde la provincia? -Bueno, eso lo tiene que definir el Gobierno nacional. Creo que al Gobierno le falta una agenda federal de las economías regionales, me parece que ha tenido una etapa que es muy importante y que es esta del orden del ordenamiento de la macroeconomía. Creo que tiene que tener una agenda de las economías regionales, son muy variables y diversas, por lo tanto, hay que trabajar muy región por región. - Gobernador, se habló de un nuevo pacto fiscal, usted dijo que no lo ve tan así. ¿Por qué no sería posible? - No veo condiciones políticas para esa discusión. Un pacto fiscal necesita del acuerdo de todas las jurisdicciones y necesita un acuerdo del Gobierno Central. Me parece que en una época como es la actual, de pérdida de recursos por parte de la provincia, no va a haber ánimo para una discusión de esas características. Creo que ese tipo de discusión se tiene que dar con la con la economía en crecimiento, con la recaudación en crecimiento y cuando este se fijen condiciones de mediano y largo plazo. Por eso que planteé que no dar la posibilidad de un pacto fiscal nuevo porque no veo las condiciones de diálogo entre la provincia y la nación para esto. - Usted habló de la importancia de la ley de bosques en el Congreso, para el desarrollo de la provincia ¿Por qué es clave? - La ley de bosques tiene que ver con el desarrollo turístico, el desarrollo turístico para una provincia como la nuestra, que tiene Bariloche y el Bolsón, es importante. Obviamente que, siempre resguardando la fuente de agua y la jerarquización, el mantenimiento y el cuidado de nuestra de nuestro medio ambiente. Lo que nosotros desafiamos permanentemente es que uno puede cuidar el medio ambiente y la actividad económica, en las nuevas inversiones congeniamos las dos cosas. Trabajando para cuidar los recursos naturales y generando a partir de eso recursos turísticos. Así que en ese marco yo avalo la de la vuelta de la potestad a las provincias de todo este tipo de leyes. La intención sería desarrollar emprendimientos turísticos donde hoy hay una ley nacional que fija ciertos estándares. Lo que planteo es una vuelta al verdadero federalismo, que lo que tenga que ver con recursos naturales y este tipo de regulaciones siempre estén en la provincia. - ¿Cree que podría aprobarse esta ley en el Congreso? - Creo que falta tiempo, son temas que no hay que apurar y que se necesita un sano debate. Lo importante es que haya un sano debate y que esto se vaya haciendo con el mejor del tiempo.