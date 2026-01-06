Arranca el año y en los home banking de los usuarios ya aparecieron cargadas las boletas para pagar de forma anual y los dos primeros meses del ABL/Inmobiliario en la Ciudad de Buenos Aires.

En ese sentido, la Administración Gubernamental de Ingresos Públicos (AGIP) anunció una serie de beneficios para incentivar a los usuarios a realizar los pagos a tiempo.

Según la información oficial, quienes opten por el pago anticipado de todo el impuesto anual accederán a un descuento del 10% sobre el monto original.

ABL: cuáles son los beneficios que ofrece la AGIP

La AGIP detalló una serie de beneficios para los usuarios que no se limitan exclusivamente a pagar el total del impuesto de manera anticipada. Son los siguientes:

Premio por buen cumplimiento

A los usuarios que durante todo el 2025 cumplieron con sus pagos en las fechas previstas, sin atrasarse, la AGIP decidió premiarlos con un descuento en el próximo año.

Es así que estos contribuyentes recibirán una bonificación del 10% por su buen cumplimiento.

Descuento por débito automático

Por otro lado, a quienes adhieran el pago a Débito Automático antes del 30 de junio de 2026 recibirán una bonificación anual del 10%.

El beneficio se aplicará en la última cuota del año (cuota 12) y alcanzará a personas humanas que, además, hayan recibido previamente la bonificación por buen cumplimiento y tengan titularizadas las partidas a su nombre.

Fuente: AGIP

Reintegro mensual del 20%

A quienes paguen a través de Buepp, la aplicación del Banco Ciudad, se les brindará un reintegro mensual del 20%, con un tope de $ 10.000 por mes.

Es importante aclarar que estos beneficios pueden aplicarse de manera acumulativa, lo que permite maximizar el ahorro en el pago del ABL.

Por lo tanto, una persona que recibió descuento por buen cumplimiento (10%) y se adhirió a débito automático (10%), alcanzará un beneficio del 20%.

¿Cómo pagar el ABL?

Desde el sitio web oficial de la AGIP se detalla que se puede pagar a través de los siguientes medios:

Pagá sin boleta: sin necesidad de imprimir, solo con el número de partida inmobiliaria y el dígito verificador (EJ. 9999999 99) en:

Pago Fácil

Rapipago

Provincia Net

Cobro Express (solo con boleta)

En todos los casos, verificá los límites de pago en las redes de cobro correspondientes. Solo pueden pagarse posiciones no vencidas.

Home Banking: Podés hacerlo a través de:

PagoMisCuentas - Pagar

Consultá con tu entidad las opciones habilitadas.

Billeteras virtuales: pagá con tu billetera virtual escaneando el código QR que aparece en Tu boleta. El pago debe realizarse con la opción “Dinero en cuenta”

Importante: los tiempos mínimos de acreditación de pago son entre 2 a 3 días hábiles.