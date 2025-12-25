Tanto en la Provincia de Buenos Aires (ARBA) como en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (AGIP), existen beneficios significativos para quienes decidan adelantar pagos o mantengan sus cuentas al día.

Al optar por el pago anual, el contribuyente no solo accede a bonificaciones directas que reducen el monto total, sino que además logra “congelar” el valor del impuesto frente a posibles actualizaciones o ajustes por índice de precios que suelen aplicarse a lo largo del año.

Impuesto Inmobiliario en ARBA

Según la información oficial para el ciclo 2026, la Agencia de Recaudación de la Provincia de Buenos Aires mantiene incentivos fuertes para el pago anual.

Descuento por pago anual

Quienes opten por cancelar todo el año por adelantado en enero pueden acceder a una bonificación importante.

Si te adherís al envío de la boleta por mail o al débito automático, podés sumar descuentos extra.

Cómo pagar

Debés ingresar a la web de ARBA, seleccionar la opción “Apartado Inmobiliario” y generar la liquidación del Pago Anual.

ABL en AGIP: cómo obtener el beneficio anual

En la Ciudad de Buenos Aires, la gestión es directa a través de la web de AGIP. Si sos de los que prefieren sacarse el tema de encima rápido, el pago anticipado es tu mejor opción.

Beneficios por pago anual

Descuento del 10%: Al abonar la cuota anual de forma anticipada, congelás el precio y obtenés una rebaja directa del 10%.

Esto es clave en contextos de inflación, ya que evitás los ajustes mensuales que sufre el ABL.

Buen cumplimiento

Si durante el año anterior pagaste todas tus cuotas en término, AGIP te premia con un 10% de bonificación adicional que se aplica sobre las cuotas del nuevo año.

Paso a paso para pagar el anual en AGIP

Ingresá en agip.gob.ar.

Consulta de boletas: Seleccioná el apartado de “Inmobiliario/ABL” y luego “Pagos y Vencimientos”.

El sistema te permitirá elegir entre la cuota mensual de enero o la Cuota Anual (denominada Cuota 0).

Tené en cuenta que podés pagarla con tarjeta de crédito, débito, o generar el VEP para pagarlo por Home Banking o billeteras virtuales (como Mercado Pago o Buepp).