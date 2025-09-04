Calendario de pagos jubilados ANSES: cuánto cobrarán tras el aumento de septiembre
ANSES aplicó un aumento del 1,9% en septiembre para jubilaciones, pensiones y asignaciones.
La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) actualizó los haberes de jubilados, pensionados y beneficiarios de asignaciones familiares y universales.
Desde septiembre, los montos subieron un 1,9%, en línea con la inflación de julio, según el Índice de Precios al Consumidor (IPC). Además, se mantiene el bono de $ 70.000 para quienes cobran la mínima.
¿Cuánto se cobra en septiembre 2025?
Con el nuevo ajuste, los haberes mínimos quedaron así:
- Jubilación mínima: $ 390.277,17
- PUAM (Pensión Universal para el Adulto Mayor): $ 326.221,74
- Pensiones No Contributivas (Invalidez y Vejez): $ 294.194,02
- Pensión Madre de 7 hijos: $ 390.277,17
El bono de $ 70.000 se paga completo a quienes cobran hasta $ 320.277,17. Para quienes perciben entre ese monto y $ 390.277,16, el refuerzo es proporcional hasta alcanzar el nuevo piso.
Asignaciones familiares y universales: nuevos valores
El aumento también impacta en las asignaciones que reciben millones de familias:
- AUH (Asignación Universal por Hijo): $ 115.088
- AUH por Hijo con Discapacidad: $ 374.745
- Asignación Familiar por Hijo (SUAF): $ 57.549
- Asignación Familiar por Hijo con Discapacidad: $ 187.379
En el caso de la AUH, ANSES paga el 80% del monto cada mes. El 20% restante se retiene hasta que se presente la Libreta AUH, un trámite obligatorio para cobrar el acumulado anual.
Cuándo paga ANSES en septiembre 2025
Los pagos se organizan según la terminación del DNI. A continuación, el calendario completo:
Jubilaciones y pensiones que no superan el haber mínimo
- DNI terminados en 0: lunes 8
- DNI terminados en 1: martes 9
- DNI terminados en 2: miércoles 10
- DNI terminados en 3: jueves 11
- DNI terminados en 4: viernes 12
- DNI terminados en 5: lunes 15
- DNI terminados en 6: martes 16
- DNI terminados en 7: miércoles 17
- DNI terminados en 8: jueves 18
- DNI terminados en 9: viernes 19
Jubilaciones y pensiones que superan el haber mínimo
- DNI terminados en 0 y 1: lunes 22
- DNI terminados en 2 y 3: martes 23
- DNI terminados en 4 y 5: miércoles 24
- DNI terminados en 6 y 7: jueves 25
- DNI terminados en 8 y 9: viernes 26
AUH y Asignación Familiar por Hijo
- DNI terminados en 0 al 9: del lunes 8 al viernes 19
Asignación por Embarazo
- DNI terminados en 0 al 9: del miércoles 10 al martes 23
Asignación por Prenatal y Maternidad
- DNI terminados en 0 al 9: del miércoles 10 al martes 16
Pensiones No Contributivas
- DNI terminados en 0 al 9: del lunes 8 al viernes 12
Asignaciones de Pago Único (Matrimonio, Adopción y Nacimiento)
- Todas las terminaciones: del martes 9 de septiembre al viernes 10 de octubre
Prestación por Desempleo Plan 1
- DNI terminados en 0 al 9: del viernes 19 al jueves 25
Prestación por Desempleo Plan 2
- Todas las terminaciones: del miércoles 3 de septiembre al viernes 10 de octubre
