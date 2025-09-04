Calendario de pagos jubilados ANSES: cuánto cobrarán tras el aumento de septiembre

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) actualizó los haberes de jubilados, pensionados y beneficiarios de asignaciones familiares y universales.

Desde septiembre, los montos subieron un 1,9%, en línea con la inflación de julio, según el Índice de Precios al Consumidor (IPC). Además, se mantiene el bono de $ 70.000 para quienes cobran la mínima.

¿Cuánto se cobra en septiembre 2025?

Con el nuevo ajuste, los haberes mínimos quedaron así:

Jubilación mínima : $ 390.277,17

: $ 390.277,17 PUAM (Pensión Universal para el Adulto Mayor) : $ 326.221,74

: $ 326.221,74 Pensiones No Contributivas (Invalidez y Vejez) : $ 294.194,02

: $ 294.194,02 Pensión Madre de 7 hijos: $ 390.277,17

Es oficial | ANSES pagará $ 390.277 en septiembre: quiénes acceden al aumento y al bono extra

ANSES modificó el calendario de pagos de septiembre 2025: cuándo cobran jubilados, pensionados y AUH

El bono de $ 70.000 se paga completo a quienes cobran hasta $ 320.277,17. Para quienes perciben entre ese monto y $ 390.277,16, el refuerzo es proporcional hasta alcanzar el nuevo piso.

Asignaciones familiares y universales: nuevos valores

El aumento también impacta en las asignaciones que reciben millones de familias:

AUH (Asignación Universal por Hijo) : $ 115.088

: $ 115.088 AUH por Hijo con Discapacidad : $ 374.745

: $ 374.745 Asignación Familiar por Hijo (SUAF) : $ 57.549

: $ 57.549 Asignación Familiar por Hijo con Discapacidad: $ 187.379

En el caso de la AUH, ANSES paga el 80% del monto cada mes. El 20% restante se retiene hasta que se presente la Libreta AUH, un trámite obligatorio para cobrar el acumulado anual.

Cuándo paga ANSES en septiembre 2025

Los pagos se organizan según la terminación del DNI. A continuación, el calendario completo:

Jubilaciones y pensiones que no superan el haber mínimo

DNI terminados en 0: lunes 8

DNI terminados en 1: martes 9

DNI terminados en 2: miércoles 10

DNI terminados en 3: jueves 11

DNI terminados en 4: viernes 12

DNI terminados en 5: lunes 15

DNI terminados en 6: martes 16

DNI terminados en 7: miércoles 17

DNI terminados en 8: jueves 18

DNI terminados en 9: viernes 19

Jubilaciones y pensiones que superan el haber mínimo

DNI terminados en 0 y 1: lunes 22

DNI terminados en 2 y 3: martes 23

DNI terminados en 4 y 5: miércoles 24

DNI terminados en 6 y 7: jueves 25

DNI terminados en 8 y 9: viernes 26

AUH y Asignación Familiar por Hijo

DNI terminados en 0 al 9: del lunes 8 al viernes 19

Asignación por Embarazo

DNI terminados en 0 al 9: del miércoles 10 al martes 23

Asignación por Prenatal y Maternidad

DNI terminados en 0 al 9: del miércoles 10 al martes 16

Es oficial | ANSES confirmó el calendario de pagos para septiembre de 2025: cuándo cobro según mi DNI

Jubilación mínima y máxima: montos confirmados por ANSES en septiembre

Pensiones No Contributivas

DNI terminados en 0 al 9: del lunes 8 al viernes 12

Asignaciones de Pago Único (Matrimonio, Adopción y Nacimiento)

Todas las terminaciones: del martes 9 de septiembre al viernes 10 de octubre

Prestación por Desempleo Plan 1

DNI terminados en 0 al 9: del viernes 19 al jueves 25

Prestación por Desempleo Plan 2