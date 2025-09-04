Atención AUH: esta es la fecha límite para presentar la libreta y poder cobrar los $ 500.000 extra

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) recordó a los titulares de la Asignación Universal por Hijo (AUH) que podrán presentar la Libreta AUH 2025 para acceder al 20% acumulado del complemento del año anterior y a la Ayuda Escolar Anual.

¿Qué es la Libreta AUH?

La presentación de esta libreta asegura que los menores tengan cubiertos sus derechos básicos. La Libreta AUH es un documento que certifica el cumplimiento de:

Controles de salud de los niños.

Calendario de vacunación obligatorio.

Asistencia escolar de los hijos e hijas a cargo.

La administración nacional depositará el extra únicamente a quienes realicen el trámite.

¿Cuál es la fecha límite para presentar la Libreta AUH 2025?

Según informó ANSES, la fecha límite para entregar la Libreta AUH es el 31 de diciembre de 2025. El formulario debe completarse y firmarse en centros de salud y escuelas, y luego subirse de forma digital a la plataforma de Mi ANSES.

De todas maneras, los beneficiarios deberán tener en cuenta que solo es válido el formulario generado desde la web oficial de ANSES o desde la aplicación Mi ANSES.

Paso a paso: cómo presentar la Libreta AUH en Mi ANSES

El trámite puede hacerse 100% online, desde la computadora o el celular, sin necesidad de turno previo. Estos son los pasos:

Ingresar a Mi ANSES con CUIL y Clave de la Seguridad Social.

Ir a Hijos, dirigirse a Libreta AUH y verificar la información de los beneficiarios.

Seleccionar Generar Libreta para descargarla o recibirla por mail.

para descargarla o recibirla por mail. Imprimir el formulario y llevarlo a la escuela y al centro de salud para que lo firmen.

Sacar una foto nítida del formulario completo (formato JPG, peso menor a 3 MB).

Volver a ingresar a Mi ANSES, subir Libreta AUH y adjuntar el archivo.

El trámite queda confirmado cuando llega un correo electrónico de ANSES.

En caso de no poder cargar la libreta digitalmente, los beneficiarios pueden acercarse a una oficina de ANSES sin turno o esperar a los operativos móviles en su localidad.

¿Cuáles son los monto de la AUH en septiembre 2025?

Con el aumento del 1,9% por la fórmula de movilidad, los valores de la AUH quedaron de la siguiente manera:

AUH por hijo: $ 115.064,72, pero se cobra el 80% $ 92.070.

AUH por hijo con discapacidad: $ 374.670,30, pero se cobra el 80% $ 297.170.

El 20% retenido se paga una vez presentada la libreta, y puede acumularse hasta superar los $ 500.000 extra para una familia de 3 hijos en 2025.

Calendario de pago AUH septiembre 2025

ANSES pagará la Asignación Universal por Hijo en septiembre, de acuerdo a la terminación del DNI: