La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) confirmó el calendario de pagos para noviembre 2025, con modificaciones debido al fin de semana largo por el Día de la Soberanía Nacional.

Además de los cambios en el cronograma, jubilados, pensionados y titulares de asignaciones familiares recibirán un aumento del 2,1% en sus haberes, junto con el bono de $ 70.000 que se mantiene vigente para quienes perciben el haber mínimo.

¿Cuándo cobran los jubilados y pensionados?

Jubilaciones y pensiones que no superan el haber mínimo:

DNI terminados en 0: lunes 10 de noviembre

DNI terminados en 1: martes 11 de noviembre

DNI terminados in 2: miércoles 12 de noviembre

DNI terminados en 3: jueves 13 de noviembre

DNI terminados en 4: viernes 14 de noviembre

DNI terminados en 5: lunes 17 de noviembre

DNI terminados en 6: martes 18 de noviembre

DNI terminados en 7: miércoles 19 de noviembre

DNI terminados en 8 y 9: jueves 20 de noviembre

Jubilaciones y pensiones que superan el haber mínimo:

DNI terminados en 0 y 1: jueves 20 de noviembre

DNI terminados en 2 y 3: martes 25 de noviembre

DNI terminados en 4 y 5: miércoles 26 de noviembre

DNI terminados en 6 y 7: jueves 27 de noviembre

DNI terminados en 8 y 9: viernes 28 de noviembre

Pensiones No Contributivas

DNI terminados en 0 y 1: lunes 10 de noviembre

DNI terminados en 2 y 3: martes 11 de noviembre

DNI terminados en 4 y 5: miércoles 12 de noviembre

DNI terminados en 6 y 7: jueves 13 de noviembre

DNI terminados en 8 y 9: viernes 14 de noviembre

¿Cuánto cobran los jubilados y pensionados en noviembre?

Con el aumento del 2,1% y el bono de $ 70.000, los haberes quedan conformados de la siguiente manera:

Jubilación mínima : $ 403.150,65 ($ 333.150,65 de haber + $ 70.000 de bono)

PUAM : $ 336.520,52 ($ 266.520,52 de haber + $ 70.000 de bono)

PNC por invalidez o vejez : $ 303.205,46 ($ 233.205,46 de haber + $ 70.000 de bono)

PNC madre de siete hijos : $ 403.150,65

Jubilación máxima: $ 2.241.788,48

¿Cuándo cobran AUH y SUAF?

Los titulares de la Asignación Universal por Hijo y la Asignación Familiar por Hijo cobran en las siguientes fechas:

DNI terminados en 0: lunes 10 de noviembre

DNI terminados en 1: martes 11 de noviembre

DNI terminados in 2: miércoles 12 de noviembre

DNI terminados en 3: jueves 13 de noviembre

DNI terminados en 4: viernes 14 de noviembre

DNI terminados en 5: lunes 17 de noviembre

DNI terminados in 6: martes 18 de noviembre

DNI terminados en 7: miércoles 19 de noviembre

DNI terminados en 8: jueves 20 de noviembre

DNI terminados en 9: martes 25 de noviembre

¿Cuánto se cobra por AUH y SUAF en noviembre?

