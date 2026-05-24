A lo largo de toda su vida laboral, la mayoría de los trabajadores piensan en el día de su jubilación. En España, la edad ordinaria de jubilación es de 66 años y 10 meses, pero aquellos que han cotizado al menos 38 años y tres meses pueden optar por una jubilación anticipada.

Sin embargo, existen casos de pensionistas españoles que han cotizado desde su adolescencia y que, al querer jubilarse de manera anticipada por haber trabajado más años de lo estipulado por ley, sufren una sanción en su remuneración.

Este es el caso de Carmen Morera, una mujer de 63 años que, a pesar de tener 45 años cotizados, ha sufrido reducciones en su pensión de manera regular a lo largo de varios meses. El motivo detrás de las sanciones fue que un despido involuntario le cerró las puertas al mercado laboral, lo que la obligó a jubilarse y a encajar una penalización desde la Seguridad Social.

Motivos de los recortes a la pensión de la jubilada

“He sido penalizada y mi pensión ha sufrido un recorte injusto del 18% mensualmente”, manifestó Carmen en un video publicado en la cuenta de Youtube ASJUBI40, una organización que busca salvaguardar los derechos de los trabajadores que han contribuido a la seguridad social durante hasta 40 años de su vida.

Carmen Morera, jubilada con 45 años trabajados: “Me han recortado injustamente la pensión a un 18% menos”. (Foto: YouTube).

De acuerdo con la información recopilada por la entidad, existen más de 900.000 jubilados españoles con extensas trayectorias de cotización, quienes han experimentado una disminución en su nómina al retirarse anticipadamente.

“Nosotros somos la generación que ha cotizado desde los 15 años y estamos condenados a ser penalizados de por vida. Esto constituye un agravio comparativo frente a otros grupos que sí pueden acceder a la jubilación a los 60 años con el 100%”, sostiene la jubilada.

Su crítica se dirige a ciertas profesiones consideradas de riesgo, tales como bomberos o mineros, quienes tienen la posibilidad de acogerse a una jubilación anticipada sin enfrentar constantes reducciones en su pensión. Este beneficio les confiere acceso a coeficientes reductores que les permiten disminuir su edad mínima de retiro.

Carmen Morera, jubilada con 45 años trabajados: “Me han recortado injustamente la pensión a un 18% menos”. (Fuente: Shutterstock).

El futuro de las jubilaciones anticipadas

Según señala Carmen, su generación inició su vida laboral a una edad temprana, en la adolescencia, aunque este esfuerzo inicial no se traduce en beneficios actuales en su pensión. “No habrá más personas que se pensionen a nuestra edad y con tantos años de cotización”, advierte.

España está en una encrucijada respecto a las pensiones, dado que cada vez son más los ciudadanos que se jubilan, mientras que la disminución de la natalidad impide el indispensable relevo generacional.