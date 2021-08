Cafiero, sobre el festejo en Olivos: "Yo creo que no fue un delito"

El jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, volvió a referirse hoy al festejo del cumpleaños de la Primera Dama, Fabiola Yáñez, en la Quinta de Olivos en plena cuarentena estricta y aseguró que "no fue un delito".

"Yo creo que no fue un delito, porque si bien hubo una reunión, no hubo propagación, nadie se fue contagiado", aseguró Cafiero en declaraciones a Radio Mitre.

A un mes de las PASO, el jefe de Gabinete buscó dejar atrás el escándalo: "El Presidente no se ocultó, pidió disculpas, me parece que está sobredimensionado. La foto es un tema terminado para el Gobierno. No abundamos mucho más en detalles".

El funcionario admitió que el presidente Alberto Fernández "cometió un error y que salió a pedir disculpas" y criticó a la oposición por el cumpleaños celebrado por Elisa Carrió a fines de 2020.

Carrió, tras la denuncia por su festejo de cumpleaños: rompió en llanto y evaluó dejar el país

"Me parece que hay una doble vara", señaló y recordó que en ese cumpleaños celebrado en diciembre de 2020, cuando no podía haber reuniones sociales de más de 20 personas, Carrió hizo una fiesta con mariachis y varios invitados entre los que estuvieron Mario Negri, Diego Santilli y Horacio Rodríguez Larreta. ¿Van a pedir disculpas ellos o no?", cuestionó.

Para cerrar el tema, indicó que el festejo en Olivos "ya tiene un fiscal que lo está investigando y se fijarán las sanciones".

Consultado sobre los rumores de embarazo de Fabiola Yáñez, Santiago Cafiero contestó: "No lo sé, no me meto en la vida privada del Presidente, ni de la Primera Dama". Mientras tanto, desde el entorno presidencial mantienen hermetismo al respecto.