Carrió, tras la denuncia por su festejo de cumpleaños: rompió en llanto y evaluó dejar el país

Luego de que Elisa Carrió, titular de la Coalición Cívica, fuera denunciada ante la Justicia por presunta violación de las medidas para cuidar la salud pública ante la crisis sanitaria causada por el Covid-19, la dirigente respondió al caso y aseguró que rompió en llanto al enterarse.

La denuncia, radicada por el abogado Alejandro Sánchez Kalbermatten este viernes, se debe al cumpleaños que Carrió festejó en diciembre del año pasado para celebrar sus 64 años.

El evento, realizado en su chacra de Capilla del Señor, tuvo más de 70 invitados entre los que destacan una serie de políticos opositores tales como el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, el ex ministro de Hacienda de la gestión macrista, Alfonso Prat Gay y los diputados Carmen Polledo, Mario Negri y Lucila Lehmann, entre otros.

La denuncia de Kalbermatten, dirigida también hacia el ex presidente Mauricio Macri, los acusa a ambos "por el delito de violación de medidas para evitar la propagación de una pandemia previsto en el artículo 205 del Código Penal y de desobediencia tipificado en el artículo 239 del Código Penal".

La polémica surge luego del escándalo de la foto de la Quinta de Olivos en la que se puede observar al presidente Alberto Fernández festejando el cumpleaños de su pareja, Fabiola Yañez, junto a un grupo de al menos 12 personas , sin respetar ninguna medida de cuidado durante el estricto confinamiento de mediados del 2020.

En este contexto, Carrió fue entrevistada este sábado en Radio Mitre, donde contempló ambas situaciones y afirmó que "no se pueden comparar" ya que ella asegura que "cumplió con todo" .

"Me sentí herida", confesó la titular de la Coalición Cívica respecto a la denuncia, y agregó tajante: "Fue la primera vez en mi vida que tuve la sensación de querer irme del país , esta gente no reconoce ni siquiera que hayas respaldado las medidas".

Confesó que el caso la hizo llorar porque -según ella- siempre respetó todas las medidas de cuidado . Y reafirmó: " Yo no soy golpista , le pido al Gobierno y a los kirchneristas, que respeten la vida privada de los ciudadanos, sobre todo de aquellos que hemos acatado todo ".

Al igual que lo expuesto en un comunicado difundido por la coalición cívica, "Lilita" reafirmó que sus invitados habían sido testeados contra el Covid-19 previamente y que el evento, realizado al aire libre, respetó "todos los protocolos sanitarios y medidas preventivas".

En este punto, ahondó en su accionar durante la pandemia: "No me vacuné (de forma adelantada), no me fui del país, no pedí turno anticipado, y estaba entre la vida y la muerte por los problemas de salud que tengo ", indicó.

En esta línea, fue consultada sobre los festejos en Olivos, momento en el que dijo que no considera necesario realizar un juicio político contra el Presidente , aunque resaltó que debería haber dado el ejemplo. "No hice comentarios, salí a defender a Fabiola. Mi casa es una casa privada, no soy funcionaria, tienen que dejar decidir a la sociedad ", insistió nuevamente sobre su libertad.

Ante la denuncia de Kalbermatten, la cual plantea que en el festejo "hubo unos setenta invitados, folklore, mariachis y ningún tipo de distanciamiento social ni protocolo", la Coalición Cívica respondió por su propia cuenta con el fin de prevenir "comentarios malintencionados" al respecto.

"Se aclara que este encuentro fue realizado al aire libre, en respeto de todos los protocolos sanitarios y medidas preventivas , lo que fue publicado en su oportunidad por los distintos medios de comunicación", comienza el comunicado difundido respecto al evento del 26 de diciembre del 2020.

Este continúa afirmando nuevamente que el cumpleaños nunca se "ocultó a la población" y que su realización fue comunicada a las autoridades locales: "También se requirió test negativo previo a todos los invitados antes del ingreso para prevenir eventuales contagios, dado que la propia Carrió es una adulta mayor con comorbilidades", destacó la Coalición Cívica para aminorar las críticas.

Luego, el escrito subrayó también el contexto epidemiológico en el que el país se encontraba a finales del 2020. "En esa fecha ningún aglomerado urbano, ni departamento, ni partido de las provincias argentinas se encontraba alcanzado por las restricciones del Aislamiento Social, Preventivo y Obligatorio (ASPO)".