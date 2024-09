¿Fuerzas federales en provincias? Bullrich explicó los motivos por los que tomaría una polémica medida

La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, anticipó que las fuerzas federales intervendrán en conflictos planteados en los denominados "objetivos estratégicos", como la toma de instalaciones sanitarias en Vaca Muerta que se inició el lunes en Añelo, si es que las autoridades de la provincia de Neuquén no se involucran en el asunto.

La ministra elevó así el tono de la intervención de las fuerzas de seguridad en torno de objetivos productivos incluso a pesar de la actividad de las provincias.

"Hace dos días que el gobernador de Neuquén dice que va a resolverlo, pero si hoy no lo hace, le mando la Gendarmería", sostuvo al disertar en un almuerzo del Club del Petróleo.

Desde el lunes, una agrupación de la confederación mapuche de Neuquén bloqueó el acceso a las instalaciones de Servicios Ambientales Neuquén (SAN), Indarsa, Ecopolo, Treater y Comarsa con sede en Añelo, y la acción amenaza con paralizar la producción en ese área de la formación.

En su discurso, Bullrich adelantó que está terminando de diseñar un destacamento de comando unificado de seguridad productiva en General Fernández Oro, en la provincia de Río Negro, desde donde busca establecer una subdelegación en Añelo, para monitorear la actividad en Vaca Muerta.

"Con respecto a Vaca Muerta, conversamos con Mendoza, con Río Negro, con Chubut, pero con Neuquén no llegamos a ningún acuerdo. Pero no importa -subrayó- las fuerzas federales no necesitan permiso para entrar en una provincia" a defender los objetivos estratégicos.

La ministra se explayó acerca de la estrategia de estos comandos unificados de seguridad productiva para asegurar "objetivos estratégicos" como puertos, explotaciones mineras y energéticas, como las de Vaca Muerta.

Enclaves productivos

Explicó que los comandos están diseñados para actuar en "zonas de enclaves productivos, que son objetivos estratégicos, con incumbencias de las fuerzas nacionales". Subrayó que rige tanto "para las empresas más grandes como las más chicos, que se articularán en las ciudades, con policías provinciales".

Pero advirtió: "Donde no lo hagan, nosotros lo haremos", en relación con el involucramiento de las fuerzas federales en los controles productivos.

La ministra se refirió también a otros potenciales conflictos con el gobernador neuquino, Rolando Figueroa. Fue cuando explicó que la estrategia de comando conjunto con las fuerzas de seguridad provinciales está progresando en zonas petroleras como las de Comodoro Rivadavia, en Chubut.

En relación con la actividad en las provincias, Bullrich se puso a disposición de las empresas ante eventos disruptivos de la producción. "Pero les vamos a pedir algo fundamental: que no paguen peajes", dijo. "No se pueden pagar coimas -se dirigió a los petroleros-. Vamos a poner a YPF a la cabeza, porque es fundamental, a vos te estoy hablando, (Horacio) Marin".

"Ustedes saben que en las zonas petroleras son un problema también el narcotráfico y el consumo; Chubut acaba de crear una agencia especializada en narcotráfico", detalló.



Y subrayó: "Con respecto a Vaca Muerta, conversamos con Mendoza, con Río Negro, con Chubut, pero con Neuquén no llegamos a ningún acuerdo. Pero no importa -subrayó- las fuerzas federales no necesitan permiso para entrar en una provincia" a defender los objetivos estratégicos.

Objetivos estratégicos

Bullrich explicó que los comandos estratégicos apuntan a sectores que por el volumen de la producción, sensibilidad de los productos o alto valor necesitan protección. "Lo mismo que los sectores que no pueden parar nunca la protección, porque tendría un alto costo", precisó.

Dijo que parte del plan se puso en marcha en Bahía Blanca y en los accesos a los puertos de San Lorenzo y Timbúes, en Santa Fe, "donde hay robos de mercadería y ataques a los conductores de camiones por las largas filas que se forman para acceder a los puertos",

Allí, dijo, con la coordinación de la Secretaría de Transporte y los gobiernos de Santa Fe y Córdoba "damos turnos, se ordena y hay un aumento de la productividad, menos tiempo perdido y menos ataques a la mercadería y los conductores", explicó la ministra.



Fronteras y polos

También mencionó polos industriales con gran concentración de empresas, polos mineros, donde se armarán destacamentos, en Catamarca, Jujuy, Salta, San Juan. "Para trabajar en las zonas más complejas de la Puna, con proyectos de minería, donde establecer sistemas de comando y control con las empresas", explicó Bullrich.

"Se trata de tener patrullas para llegar en pocas horas donde pueda haber acontecimientos, como bloqueos, tomas de tierras y de establecimientos", precisó.

"Hay dos proyectos en la frontera con Chile -dijo, y bromeó-: tenemos que tener cuidado porque los chilenos pueden mandarnos los F5", planteó en referencia al despliegue de dos aviones caza trasandinos de fines de agosto cuando habían detectado una supuesta incursión argentina en un área no autorizada en el sur del país.

Adelantó que un primer comando se establecerá en la zona de San Antonio de los Cobres, en la provincia de Salta, a cien kilómetros de la frontera con Chile y 200 de la de Bolivia.

Explicó entonces que radicará otro destacamento en General Fernández Oro, en la provincia de Río Negro, a escasos 20 kilómetros del límite con Neuquén y 150 de Añelo, donde habrá 300 gendarmes y fuerzas especiales y grupos de investigación.

Fuerzas provinciales

"Necesito lugar donde la Gendarmería pueda instalarse en Añelo", les planteó a los empresarios petroleros la ministra de Seguridad, puesto que allí se propone plantear una subdelegación del Comando estratégico con la vista en Vaca Muerta.

Cuando uno de los asistentes le preguntó acerca de la posible reticencia de las fuerzas provinciales para involucrarse en acciones que perjudiquen a las empresas, Bullrich fue contundente.

"Van a poder recurrir a las mesas que estamos armando con la minería, la energía, los puertos, los supermercados. Vamos a apoyarnos en centros de comando y control de cada empresa. Pero les vamos a pedir algo fundamental: que no paguen peajes", dijo.

Y se dirigió a la mesa con los representantes de las empresas: "Una cosa son los superficiarios. No se pueden pagar coimas. Vamos a poner a YPF a la cabeza, porque es fundamental, a vos te estoy hablando, (Horacio) Marin", presidente de la petrolera de mayoría estatal, que compartió la mesa principal del almuerzo.