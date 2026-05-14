MÉRIDA.- Los empresarios gasolineros solicitarán al gobierno federal que diversifique los apoyos al sector privado para mejorar sus márgenes comerciales en medio de la crisis que enfrenta el sector por el acuerdo para mantener el precio del diésel por debajo de MXN $27 por litro de diésel. Además, se solicitar que se incremente el estímulo fiscal al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS), Enrique Félix, presidente de la Organización Nacional de Expendedores de Petróleo (Onexpo), aseguró que si bien se han implementado iniciativas como los estímulos fiscales semanales, y la reducción temporal de las comisiones de los bancos para los pagos con tarjeta, los empresarios medianos y pequeños del sector tienen márgenes comerciales muy bajos, de 1.5 pesos por litro, que muchas veces no alcanzan a cubrir los gastos operativos. El miércoles, la Onexpo sostuvo una reunión con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y la Secretaría de Energía, donde explicaron las dificultades que atraviesan las estaciones de servicio, especialmente en el caso del diésel para mantener los precios topados. Hasta el momento, dijo, el 45% de las estaciones de servicio que venden diésel en el país cumplen con un acuerdo voluntario y de palabra con el Gobierno Federal. La aceleración en el cumplimiento del acuerdo se debe, en gran medida, a que Pemex homologó los precios del diésel en sus terminales, facilitando la planeación de los gasolineros. No obstante, los altos costos de traslado siguen afectando la rentabilidad de diversas estaciones de servicio. Al respecto, Víctor Hugo Arellano, gerente técnico de Onexpo, señaló que el mercado del diésel presenta retos adicionales, como el riesgo financiero que asumen las gasolineras al otorgar créditos a sectores públicos y privados. Para mitigar este impacto en las PyMEs, Enrique Félix informó que se ha solicitado al Gobierno Federal una exención temporal en trámites críticos, tales como las revisiones semestrales de calidad y los requisitos del Sistema de Administración de Seguridad Industrial, Seguridad Operativa y Protección al Medio Ambiente (Sasisopa). Finalmente, el sector denunciará el incumplimiento de los descuentos en comisiones por parte de las emisoras de vales, quienes no están respetando el beneficio de 1.10 pesos por transacción vigente desde el 1 de mayo.