Brasil: en cuatro meses la balanza comercial acumula un déficit de u$s 850 millones

La balanza comercial bilateral con Brasil registró en abril un nuevo saldo negativo, ahondando el déficit con el vecino país en u$s 230 millones adicionales. Así, el rojo del intercambio con el principal socio comercial trepa a u$s 847 millones transcurridos sólo cuatro meses de 2022.

En abril las exportaciones llegaron a u$s 1029 millones, lo que supuso un incremento del 24,7% en relación al mismo mes del año anterior, mientras que las importaciones alcanzaron los u$s 1259 millones, con una expansión interanual del 40,5%.

Se consolida así una tendencia que ya lleva varios meses, en los que las importaciones de bienes desde Brasil crecen a un ritmo mucho mayor que las exportaciones.

Los datos fueron difundidos en la tarde del jueves por la Secretaría Especial de Comercio Exterior y Asuntos Internacionales de Brasil , dependiente del Ministerio de Economía, que conduce Paulo Guedes.

Es el cuarto mes consecutivo en que el comercio con Brasil termina con déficit, un dato que no deja de preocupar ante la falta de dólares que tiene la economía argentina y que amenaza con detener la recuperación de la actividad económica.

Es que la mayoría de los bienes importados desde Brasil son insumos, partes y piezas utilizados por los diversos sectores industriales en su proceso productivo.

No en vano, la acción conjunta de Secretaría de Industria, Economía del Conocimiento y Gestión Comercial Externa, y el Banco Central está encaminada a "administrar" el comercio exterior a través de licencias no automáticas, que muchas veces, aseguran los importadores, llevan más tiempo de lo previsto.

El secretario de Industria, Ariel Schale, y el ministro Matías Kulfas, junto a los directivos de la Unión Industrial Argentina, Daniel Funes de Rioja (presidente) y Miguel Rodríguez (secretario).

El intercambio comercial en detalle

Un dato permite dimensionar el panorama preocupante que atraviesa el comercio exterior con Brasil. Mientras en los primeros cuatro meses del año la balanza bilateral arrojó un déficit de u$s 847 millones, en el mismo período de 2021 llegó a u$s 53 millones.

En ránking de productos con mejor desempeño exportador en abril hacia Brasil está encabezado por Vehículos de pasajeros con u$s 222 millones y un incremento de 134,5% interanual.

Más atrás se ubican Vehículos para transporte de mercaderías (u$s 182,6 millones), Trigo y centeno (u$s 127,1 millones), Motores de pistón y sus partes (u$s 36,2 millines) y Polímeros de etileno (u$s 29,5 millones).

Por su parte, entre los bienes importados se destacan Vehículos de pasajeros con u$s 130,5 millones e incremento de de 22% interanual. Le siguen Autopartes y componentes (u$s 130,2 millones), Mineral de hierro (45,3 millones), Vehículos para el transporte de mercaderías (u$s 40,7 millones), así como Papel y cartón (u$s 40 millones).