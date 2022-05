"Se tiene que resolver ya": el pedido del presidente de Volkswagen regional ante las trabas para importar de autopartistas

Las trabas para importar insumos imprescindibles para fabricar autopartes "tiene que resolverse ya, este mismo mes", señaló el número uno regional de Volkswagen, Pablo Di Si .

En el día en que la compañía anunció inversiones en la Argentina por u$s 250 millones, que incluyen la nacionalización de autopartes para reducir la exposición a las importaciones, los más altos directivos de VW admitieron preocupación por eventuales frenos a la fabricación de autos si no se solucionan las limitaciones que tienen los autopartistas para acceder a dólares que les permitan comprar a sus propios proveedores del exterior.

Automotrices sin dólares: "Esto es una bomba y la mecha se está consumiendo"



Volkswagen invierte u$s 250 M: renovará la Amarok y empezará a fabricar motos Ducati en la Argentina



En esa línea, ayer también reforzó el pedido de solución el Presidente de ADEFA, Martín Galdeano, que destacó que "sin desatender los desafíos y apelando al buen diálogo que se mantiene con el Gobierno, se hace necesario encontrar una solución rápida frente a la Comunicación A 7466 del Central que, como venimos alertado, impactarán la producción del sector", en referencia a la disposición por la que los autopartistas deben financiarse a 180 días para comprar productos a sus proveedores del exterior. Fue al difundir el crecimiento de la producción automotriz nacional de 45,5% interanual.

Pero para Volkswagen, el gran problema para su producción del Taos y la Amarok en el país no está en las trabas para importar sino en los problemas globales de logística y la falta de semiconductores.

"Queremos reducir las exportaciones porque sabemos el problema que hay en el país. Por eso con la nacionalización de autopartes hacemos una transferencia a la cadena. Si importamos desde Brasil, salen completos los dólares", explicó Di Si.

- ¿Cómo los afecta a VW las dificultades para importar que registra todo el sector?, preguntó El Cronista a Di Si.

-Trabajamos muy bien con el Gobierno para tratar de solucionar el problema del acceso a dólares para importar que tiene la cadena. Para nosotros es gran problema no es ese sino la logística, afectada globalmente. Teníamos más de 200 Amarok para exportar en abril y el buque no llegó y salió este mes, por ejemplo. Ese es el tipo de problemas que más nos impacta. Impacta más el contexto de logística mundial que la falta de dólares local.

El Secretario de Industria, Ariel Schale junto al presidente de Volkswagen América latina, Pablo Di Si

-¿Ve cerca la solución de las restricciones para acceder a dólares para los autopartistas?

- Es un tema que hay que solucionar ya. El problema está en el proveedor del proveedor pero por supuesto que afecta a toda la cadena- resumió Di Si.

Sletzer repitió que la solución debe llegar este mismo mes y que junto al Gobierno se está trabajando intensamente para lograrlo.

Inversiones de Volkswagen por u$s 250 millones

Uno de los más importantes anuncios que hicieron los responsables de Volkswagen fue el comienzo de la producción de motos Ducati en Córdoba. Se trata de la primera fábrica de la firma fuera de Italia y Di Si aseguró que no importa tanto el volumen que se produzca (este año serían cerca de 200 y pasaría a 500 el siguiente) sino la señal positiva que representa empezar a fabricar en el país.

Se fabricará el modelo Ducati Scrambler, una moto de alta gama. Sletzer dijo que el precio de venta se ubicará en un nivel similar al que tiene la que hasta ahora llegaba de Italia . En el segundo semestre del año empieza el armado y enseguida la venta.

Ducati Scrambler fabricada en Argentina

La nacionalización de piezas en cambio es un tema muy relevante para la firma. Es una transferencia de importaciones a compras nacionales de 200 piezas que van desde asientos hasta chapas, un plan que los responsables de VW califican como "agresivo" de nacionalización.

Las autopartes que se reemplazan venías hasta ahora de México, Brasil, China y Alemania. La sustitución se hará en tres fases. La primera está casi implementada y el resto -vinculado a testeos y homologaciones- será posterior.

El primer gran paso es la inversión de una planta de estampado en caliente, una tecnología que llega por primera vez en la Argentina. La inversión -que se lleva alrededor de la mitad del monto anunciado- se hace para un proveedor que ya está definido y comenzará a producir para el Taos. Entre otras mejoras, el estampado en caliente otorga más seguridad al vehículo y menos peso .

Con el plan de localización de autopartes (es decir de compras a proveedores locales), la integración nacional del Taos superará el 31%, el mínimo por el que se recibe beneficios según la ley de autopartes. Hoy, la integración de ese SUV es de 20%.

Restyling de la Amarok

Aunque en Volkswagen no quieren adelantar los detalles más precisos, la nueva Amarok que se fabricará en el país será más grande y tendrá otro tipo de ingeniería. A esta versión se llegó a través de una clínica de consumidores y es el primer rediseño importante a esta pick up estrella de la marca aunque no se trate de una nueva generación.

Volkswagen Amarok

La producción de la Volkswagen Amarok empieza en 2024 y se exportará a América del Sur, el Caribe y América central.

Más del 70% de la producción de Amarok hoy se exporta. "La exportación de Amarok ayuda a Volkswagen a compensar su balanza y a la Argentina a tener más dólares", asegura Di Si. Y relata que en Brasil hay un reclamo constante porque faltan unidades de Amarok dado que hay una gran demanda, como consecuencia del boom de agro. "Si pudiéramos producir más, exportaríamos más", señaló.

Producción de Amarok y taos

La producción local de Volkswagen aumentó significativamente desde que comenzó el año. De 3500 unidades, entre Taos y Amarok fabricadas en febrero se pasó a 6200 en abril. El objetivo es llegar a fabricar 100.000 unidades de ambos modelos, la capacidad de la planta.

En cuanto a las ventas, Di Si contó que hay una alta demanda reprimida. En Argentina la demora en la entrega llega a alrededor de dos meses y en Brasil es aun mayor.

Los planes de ahorro son otro tema importante para Volkswagen. Admiten que hay demora en las entregas pero aseguran que se achicó significativamente la cantidad de autos pendientes por una mayor disponibilidad de producción. "El Autoahorro solo existe en la Argentina. Lo ideal sería que exista crédito", sentenció Di Si.