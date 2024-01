Bopreal "libre de riesgo", dolarización y deuda: las definiciones clave de Economía

Tras el anuncio del viernes sobre la retirada del paquete fiscal de la ley ómnibus, el Gobierno ratificó el "compromiso de ir al equilibrio fiscal" pero también el financiero, luego de que se resignaran 1,5 puntos de PBI según estiman los economistas sobre el costo del anuncio.

"Vamos a déficit financiero cero igual", aseguro el secretario de Finanzas, Pablo Quirno.

Mientras Javier Milei insiste con la dolarización, el ministro de Economía, Luis Caputo, prepara una nueva licitación para bajar la exposición de la autoridad monetaria al Tesoro y se analizan más medidas para normalizar importaciones.

En ese sentido, luego de anunciar un consolidado de la deuda por importaciones de u$s 27.000 millones, la mitad de lo que se estimaba, Caputo defendió el bono Bopreal y aseguró que el bono que pueden licitar los importadores es "libre de riesgo".

"La emisión real del Bopreal es el 30%, a pagar en el 2027. Es decir, si el Central emitiera u$s 5000 millones, solo tendría que pagar 1500 millones de capital a fin del 2027!", indicó Caputo en la ex Twitter. Desde que comenzó, se colocaron u$s 4100 millones. La mejor licitación fue el jueves, con u$s 2400 millones, lo que permitió absorber casi $ 2 billones.



"El otro 70% sí o sí va a impuestos y aceptado por el Tesoro al CCL (si hubiera cepo y brecha en ese momento)". Caputo remarcó que "el Bopreal es lo más parecido a un bono argentino "libre de riesgo". No tiene NADA que ver con un AL o Global!" porque se trata de un título del BCRA y no del Tesoro.

Dolarización y deuda

Milei volvió el fin de semana con la idea de que "la dolarización está cerca". Caputo relativizó la inmediatez. "Hoy las condiciones son mejores" que el 10 de diciembre y aseguró que "se va a hacer cuando las condiciones estén dadas".

En ese marco, el Gobierno busca avanzar en el "saneamiento" de la autoridad monetaria. Para eso el martes se licitarán tres bonos en pesos, ajustados por inflación y con "cupón cero", y lo obtenido por la colocación será destinado a recomprar deuda del Tesoro que en la actualidad está en poder del Banco Central .

La recepción ofertas comenzará a las 10 del martes y finalizará a las 15 para la compra de Bonos del Tesoro Nacional, con fechas de vencimiento prevista para el 30 de junio de 2026, 30 de junio de 2027 y similar fecha de 2028.

La licitación de los instrumentos detallados se realizará mediante indicación de valor y "no tendrán precio máximo ni mínimo", destacó el comunicado oficial. Para la presentación de ofertas de estos instrumentos, habrá un tramo competitivo y uno no competitivo.

"El equilibrio financiero en 2024 es un compromiso central del Ministerio de Economía que elimina la necesidad de recurrir al endeudamiento para financiar el déficit fiscal", destacó la cartera que dirige Luis Caputo.

"En un marco donde observamos interés del mercado por extender plazos, el producido de esta licitación se destinará a la recompra de deuda del Tesoro en cartera del Banco Central", explicó el comunicado.