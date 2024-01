Menor deuda de dólares de los importadores genera espacio fiscal y de reservas

En esta noticia Importaciones

A través de la publicación de su Informe sobre Deuda Externa Privada, el Banco Central informó un stock de deuda comercial de importadores de bienes y servicios de u$s 53.365 millones al 30 de septiembre de 2023 basado en el Relevamiento de Activos y Pasivos Externos del BCRA.

Incorporando a este stock la diferencia entre lo importado y lo pagado en el mercado de cambios hasta el 12 de diciembre, la deuda de importadores de bienes y servicios habría alcanzado un total de u$s 57.800 millones a esa fecha.

De esta manera, desde el 31 de diciembre 2021 hasta el 12 de diciembre de 2023 se registró un incremento del stock de deuda de los importadores por u$s 27.400 millones.

El jueves pasado, el Ministerio de Economía dio a conocer los resultados del Padrón de Deuda Comercial por importaciones, que registró un total de deudas netas por u$s 42.600 millones.

A su vez, se hace notar quela deuda comercial de importadores oscila en torno a u$s 29.000 millones (promedio para 2017-2021). La información a través del padrón de la Secretaría de Comercio (u$s 42.600 millones) sugiere que excede el monto habitual en u$s 13.600 millones.

Fue luego de descontar cerca de u$s 8.500 millones que fueron declaradas canceladas sin acceso al mercado de cambios. Dicha medición refleja las deudas declaradas al 12 de diciembre 2023, previo al inicio de la actual gestión del Ejecutivo Nacional.

En comparación con las estimaciones de deuda comercial basadas en los registros del BCRA (u$s 57.800 millones al 12 de diciembre de 2023), el monto de deuda comercial registrada en el padrón de la Secretaría de Comercio (u$s 42.600 millones al12 de diciembre 2023) sugiere que la carga financiera actual de deuda por importaciones de bienes y servicios sería de u$s 15.200 millones menos de lo estimado en base a las fuentes disponibles con anterioridad.

