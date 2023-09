La ministra de Trabajo, Raquel Kelly Olmos, confirmó hoy que el Gobierno avanzará con la imposición de multas para las empresas que no paguen la el bono de $60.000 dispuesto por decreto para los trabajadores y alertó que la Casa Rosada ya está recibiendo información sobre los incumplidores por parte de los gremios, aunque todavía se encuentran dentro del plazo determinado por el decreto para saldar la suma.

"Confiamos en que el sector privado pague a los trabajadores la suma fija dispuesta. Pero si no lo hacen hay una decisión firme de hacer cumplir la ley para la aplicación de multas a las empresas que no hayan abonado a sus trabajadores", expresó Olmos a El Cronista.

De esta manera, el Gobierno ratificó el plan de avanzar a rajatabla con el esquema de refuerzo a los salarios que se dispuso por medio del DNU 438/23, que estableció un subsidio no remunerativo por única vez que se aplicará a los trabajadores regulados por las Leyes Nros. 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias, 22.250, 26.727 y sus modificatorias, así como otros estatutos profesionales especiales en el sector privado.

La ministra de Trabajo expresó que desde la semana pasada en que se puso en vigencia el decreto deberán pasar 15 días hábiles para empezar a aplicar multas. Es decir, que técnicamente aún el Gobierno no puede aplicar sanciones pero adelantó que hay decisión política de hacerlo.

"Vamos a poner en marcha el esquema histórico de multas cuyos montos dependerán de la magnitud de las empresas y su dimensión en función a los incumplimientos detectados", dijo Olmos.

Señales de la UIA sobre el bono de $60.000

A su vez, la ministra de Trabajo dijo que el Gobierno confía en que el sector privado pague el bono de $60.000 tal como lo expresó el presidente de la UIA, Daniel Funes de Rioja, quien la semana pasada reconoció que la entidad fabril "protesta pero paga".

Desde este punto de vista, Olmos dijo que en paralelo a esto, para llevar adelante la instrumentación de las multas, el Gobierno cuenta en este momento con la información detallada que le van pasando los gremios sobre el cumplimiento o no de los empresarios al esquema.

Hasta el momento, el Ministerio de Trabajo no detalló cuáles son los sindicatos que han aportado datos pero la ministra Olmos dijo que "apelamos a que los gremios identifiquen a los incumplidores".

También la ministra de Trabajo detalló que actualmente hay un 50% de los beneficiarios del refuerzo salarial que responden a pymes y micro empresas, por lo que recibirán una asistencia del Estado para pagar los dos tramos del monto acordado.

Así, Olmos subrayó: "no hay excusas para no pagar a los trabajadores porque no implicará un costo extremo ya que hay financiamiento del Estado" para esas empresas.

Por último, Olmos destacó que en el caso de las provincias y municipios el Gobierno nacional no tiene jurisdicción y esos distritos son soberanos por lo que no pueden obligarlos a pagar el bono a los trabajadores estatales. Pero detalló: "confiamos en que las provincias se adhieran".

El decreto que impuso los $60.000 es para aquellos trabajadores cuyos salarios netos sean iguales o inferiores a $370,000, por lo que recibirán una asignación de $30,000 en cada cuota. Para los trabajadores cuyos salarios netos estén por encima de $370,000 pero no superen los $400,000, la asignación será la diferencia entre $400,000 y su salario neto, también dividida en dos cuotas.

En cuanto a los plazos, la primera cuota del bono correspondiente al salario devengado en agosto de 2023 deberá ser abonada a más tardar quince días hábiles a partir del 1° de septiembre de 2023, mientras que la segunda cuota se regirá por la normativa legal vigente. Pero la medida no habla de sanciones o multas para quienes no lo apliquen.



También en el DNU se detalla la devolución de las contribuciones patronales en un 100 % para las microempresas y en un 50 % las pequeñas empresas. Esos reintegros serán efectuados "durante los meses correspondientes al pago de la asignación no remunerativa y tendrán como monto máximo mensual el total de las contribuciones patronales declaradas con destino a los subsistemas enunciados".