Bono de $ 60.000: las empresas apelan al efecto provincias y el Gobierno redobla la presión: "Pueden pagar"

"Las empresas están en condiciones de pagar" , aseguró el titular de la AFIP, Carlos Castagneto sobre las críticas empresarias al bono de $ 60.000 que anunció el gobierno para trabajadores privados, estatales y provinciales, que también encontró resistencia en un grupo de jurisdicciones.

"Quieren ganar más y distribuir menos, sin entender que sus ganancias se generan gracias a la mano de obra de sus trabajadores", agregó el funcionario cercano al kirchnerismo en medio de los reclamos encabezados por industria y comercio.

Por su parte, el secretario de Desarrollo Productivo José Ignacio De Mendiguren respondió a las críticas al bono que encabezaron la Unión Industrial Argentina (UIA) y la Cámara de la Mediana Empresa (CAME), a las que también se sumó la Cámara de Comercio (CAC), entre otras.

La UIA cuestionó la medida. "Las cámaras darán cumplimiento a la normativa vigente", agregó

La UIA que dirige Daniel Funes de Rioja cuestionó la medida y dijo que seguirá las reglas vigentes. "Los aumentos por decreto colisionan con los consensos salariales ya firmados, a los cuales siempre se ha respondido como dan cuenta los propios registros de la cartera laboral. No obstante, las cámaras e industrias asociadas darán cumplimiento a la normativa vigente", indicó en un comunicado el martes.

Funes de Rioja viene de protagonizar un cruce socarrón con Sergio Massa en el Council of the Americas la semana pasada, cuando el ministro le reclamó por el cuestionamiento público que hizo Copal -la coordinadora de alimenticias que también dirige el abogado- por los acuerdos de precios.

"CAME y UIA no se quejaron cuando le pagamos los sueldos", remarcó De Mendiguren -un ex dirigente de la UIA- en relación al ATP de la pandemia. "No está justificada su reacción. Les gustó la intervención del Estado incluso pagando los sueldos pero ahora se quejan cuando el Estado interviene para recuperar poder adquisitivo del salario", enfatizó. Y sumó: "si le preguntas a los empresarios nunca es tiempo de aumentar salarios".

Efecto paritarias

"Hace poquito cerramos paritarias de algunos sectores, y estamos en un escenario complicado desde hace muchos meses. Muchos no van a poder pagar esta suma fija", advirtió Salvador Femenia, vocero de CAME en la radio Futurock.

"La paritaria es una suma que ya queda en el sueldo y esto es eventual. Hay empresas que se van a endeudar para cumplir con esto antes del 15 de septiembre ", agregó el representante del sector comercial, que aseguró que "las empresas medianas y pequeñas no se están llevando ninguna torta".

La CGT aplaudió la medida el mismo día de los anuncios, antes de conocer la letra chica

"Las medidas son bastante abarcativas y sirven para equiparar el golpe que generó la devaluación", defendió el titular de AFIP en declaraciones a AM 750. "Sabemos que cuando se toman medidas en favor del pueblo, como la suma fija, los sectores concentrados se oponen", enfatizó. "Los empresarios la tienen para pagar, que aporten", completó.



El efecto provincias: cuáles pagan y cuáles no

Sobre la negativa de al menos una docena de provincias para otorgar el bono que anunció Massa el domingo por redes sociales, Castagneto explicó que algunos Gobernadores le dijeron al ministro de Economía y candidato a presidente por Unión por la Patria que "ya habían dado un aumento salarial ".

"¿Por qué si no es obligatorio para las provincias por qué lo va a ser para el sector privado?", cuestionó el representante de CAME ante la negativa de las jurisdicciones como la Ciudad de Buenos Aires, municipios bonaerenses y provincias como Santa Fe, Córdoba, La Pampa, Santa Cruz y Tucumán, entre otras.



Evasión y blanqueo

Por otra parte, Castagneto recordó que se encuentra "mucha elusión y evasión" impositiva. A partir del 1 de septiembre el Gobierno espera el intercambio de información fiscal de forma masiva desde Estados Unidos sobre cuentas de argentinos en el exterior y está a la espera de que se apruebe la ley de blanqueo en el Congreso.

Las medidas para paliar la devaluación: costo fiscal y la advertencia del FMI