Diputados inició el debate del blanqueo de capitales: los puntos salientes de la iniciativa

Diputados puso en marcha esta semana el debate en comisión del blanqueo de capitales impulsado por el ministro de Sergio Massa en junio de este año. Se trata del régimen especial "Declaración Voluntaria del Ahorro Argentino no Exteriorizado" que forma parte del acuerdo del FATCA con los Estados Unidos, y comprende tanto a bienes en el exterior con en la Argentina.

La comisión de Presupuesto y Hacienda que preside el oficialista Carlos Heller puso en marcha el tratamiento del proyecto de ley con la presencia de funcionarios del Poder Ejecutivo. Entre ellos expuso Carlos Castagneto , administrador de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), que señaló: "Este tipo de acciones refuerza la importancia de un Estado presente que cumpla con su rol, trabajando para las mayorías de nuestro país y combatiendo maniobras de gran evasión fiscal, que atentan contra la gobernabilidad y la democracia".

Además, detalló que la iniciativa impulsada por Massa "es voluntaria y excepcional, habilita por 360 días la declaración de tenencias de moneda nacional e internacional que esté en el país o en el exterior, además de activos financieros, bienes e inmuebles".

A su turno, Guillermo Michel , director General de Aduana de la Administración Federal de Ingresos Públicos, afirmó que "el acuerdo con Estados Unidos va a cambiar la matriz tributaria de nuestro país, va a generar la expansión de la base imponible para bienes personales y ganancias muy importantes, que estimamos en no menos de u$s 90.000 millones para el año que viene, que van a ser cuentas de argentinos que están sin declarar en el exterior".

Más adelante, el alfil de Massa señaló: "Con respecto a las alícuotas, a diferencia de otros blanqueos, se prevé un régimen diferencial más beneficiosa para si los fondos se repatrian respecto a aquellos bienes que se dejan en el exterior".

A su turno, la diputada del PRO Germana Figueroa Casas cuestionó que el Ejecutivo pueda decidir perdonar o no deuda en materia tributaria. "Eso no se puede hacer", advirtió. "Tendríamos que analizar en serio los beneficios a cumplidores, sino parece que la Argentina es el país de no pagues, total después se arregla todo", expresó.



Para finalizar, Heller señaló: "Estamos hablando de una ley de exteriorización de dinero, o bienes, de ganancias o riquezas generadas aquí y que no han cumplido con la ley".

Blanqueo de capitales: qué dice el proyecto y quiénes y pueden entrar

El blanqueo impulsado por el Poder Ejecutivo alcanza a "las personas humanas, sucesiones indivisas y empresas (sujetos comprendidos en el art. 53 de la Ley de Impuesto a las Ganancias)".

También comprende a los bienes en moneda nacional y/o extranjera en el país y/o en el exterior, activos financieros, bienes inmuebles, bienes muebles y demás bienes en el país y/o en el exterior (incluyendo créditos).

A propósito de las alícuotas que se aplicarán, el proyecto sostiene que "serán aplicables para la exteriorización de los bienes del país y del exterior", cuando exista repatriación aplicable sobre el monto exteriorizado al tipo de cambio Banco Nación.

Michel y Castagneto defendieron el proyecto ante la comisión de Presupuesto y Hacienda.

En este sentido, el proyecto de ley dispone de tres alícuotas diferentes . Un 5% para aquellos bienes que se blanqueen desde la entrada en vigencia y hasta transcurrido el plazo de 120 días corridos; un 10%, para los bienes declarados desde el vencimiento del plazo anterior y hasta transcurridos 120 días corridos. Por último, un 20%, para los bienes declarados 120 días corridos después del plazo anterior.

Por otra parte, la iniciativa apunta a incrementar las alícuotas aplicables para la exteriorización de los bienes del exterior cuando no exista repatriación.

Sobre este punto, el texto entiende por "repatriación de bienes" cuando el monto ingresado al país en concepto de tenencia en moneda extranjera y los importes generados por los activos financieros "representen como mínimo un porcentaje a determinar por la reglamentación del valor total de los bienes en el exterior que se declaren". Esta cifra no podrá ser inferior al 10%.