Bono ANSES para jubilados y pensionados: publican los requisitos para cobrar el Refuerzo de hasta $ 55.000 en enero 2024

El Gobierno nacional oficializó este martes la liquidación del bono de Refuerzo de hasta $ 55.000 para Jubilados y Pensionados de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) durante enero 2024.

A través de Decreto 116/2023 firmado por el presidente Javier Milei, el jefe de Gabinete, Nicolás Posse, y la titular de la cartera de Capital Humano, Sandra Pettovello, el beneficio impactará en poco más de 5 millones de titulares con ingresos de hasta $ 160.712,61 .

"La grave situación socioeconómica que atraviesa nuestro país ha ocasionado, entre otras cuestiones, un alza acelerada del índice de precios, con especial incidencia en los adultos mayores de menores ingresos, para quienes es necesario acudir a su sostenimiento" , señaló el texto publicado en el Boletín Oficial en un tramo del Considerando.

Sin aún fecha específica de acreditación, cada uno de los montos se regirá además bajo las condiciones establecidas en el artículo 2° referidos a ingresos e incompatibilidad con otro tipo de prestaciones.

Jubilados y Pensionados, ¿cuáles son los requisitos para cobrar el bono ANSES en enero 2024?



Según especificó el Gobierno nacional en el Decreto 116/2023 , el bono de Refuerzo para Jubilados y Pensionados ANSES se liquidará únicamente a los grupos que cumplan con las siguientes condiciones:

a. Las personas titulares de las prestaciones contributivas previsionales a cargo de ANSES , otorgadas en virtud de la Ley N° 24.241, sus modificatorias y complementarias, de regímenes nacionales generales anteriores y sus modificatorias, de regímenes especiales derogados, o por las ex-Cajas o Institutos Provinciales y Municipales de Previsión cuyos regímenes fueron transferidos a la Nación, cuya movilidad se rija por el artículo 32 de la Ley N° 24.241 y de las prestaciones del régimen establecido por el Decreto Nº 160/05;

b. Las personas beneficiarias de la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM), instituida por el artículo 13 de la Ley Nº 27.260 y sus modificatorias,

c. Las personas beneficiarias de Pensiones No Contributivas (PNC) por vejez, invalidez, madres de 7 hijos o más y demás pensiones no contributivas y pensiones graciables cuyo pago se encuentra a cargo del organismo previsional.

Jubilados y Pensionados, ¿cuáles son los ingresos permitidos para cobrar el bono ANSES en enero 2024?





En relación a los ingresos limitantes, el tope máximo para acceder al bono de Refuerzo ANSES durante enero 2024 contemplará:



En aquellos titulares que, por la suma de los haberes de todas sus prestaciones vigentes, perciban un monto menor o igual a $ 105.712,61 (Jubilación mínima), la ayuda económica previsional será equivalente a $ 55.000;

Aquellos titulares que, por la suma de todas sus prestaciones vigentes, perciban un importe superior al monto de $ 105.712,61, la ayuda económica previsional será igual a la suma necesaria hasta alcanzar el tope de $ 160.712,61.

El Gobierno oficializó el pago del bono de Refuerzo para Jubilados y Pensionados ANSES

Además, en el caso de beneficios de pensión, cualquiera sea la cantidad de copartícipes, deberán ser considerados como un único titular a los fines del derecho al bono de Refuerzo.