En esta noticia
- ¿Quiénes cobran el bono completo de $ 70.000?
- Las escalas de junio 2026: montos con y sin refuerzo
- El “bono proporcional”: qué pasa si el jubilado gana más de la mínima
- ¿Quiénes no cobran el bono de $ 70.000?
- Cuándo cobrarán en junio los pensionados de ANSES con el bono de $ 70.000
- Cuándo cobrarán en junio los jubilados de ANSES que no superen la mínima
El Gobierno, a través de la ANSES, oficializó la extensión del bono extraordinario de $ 70.000 para el calendario de pagos de junio de 2026, a través del Decreto 399/2026, publicado este viernes en el Boletín Oficial.
El bono, que busca compensar el deterioro del poder adquisitivo de los jubilados, no tiene carácter remunerativo y no podrá ser objeto de descuentos ni computarse para ningún otro concepto previsional, según lo que señala la norma.
¿Quiénes cobran el bono completo de $ 70.000?
El refuerzo total de $ 70.000 está diseñado exclusivamente para aquellos beneficiarios que perciben la jubilación mínima.
El valor actual es de $ 403.317,99. Si se le suma el refuerzo, el haber total a percibir es de $ 473.317,99.
Pero junio tendrá además un ingreso adicional clave: el medio aguinaldo. El Sueldo Anual Complementario (SAC) equivale al 50% del mejor haber del semestre y, para quienes cobran la mínima, rondará los $ 201.659. De esta manera, el total a cobrar llega a $ 674.976,99.
Las escalas de junio 2026: montos con y sin refuerzo
Para que tengas una referencia clara de cuánto va a aparecer depositado en tu cuenta, así quedan los valores para este mes:
Tabla actualizada con los montos de junio 2026:
|Prestación
|Haber mensual
|Con bono de $ 70.000
|Jubilación mínima
|$ 403.317,99
|$ 473.317,99
|PUAM
|$ 322.654,39
|$ 392.654,39
|PNC (Invalidez/Vejez)
|$ 282.322,60
|$ 352.322,60
El “bono proporcional”: qué pasa si el jubilado gana más de la mínima
Si la jubilación supera los $ 403.317,99, pero no llega al tope máximo de $ 473.317,99, ANSES paga un proporcional. El objetivo del organismo es que ningún jubilado cobre menos de ese techo establecido.
¿Quiénes no cobran el bono de $ 70.000?
El listado de exclusión definitivo para abril de 2026 incluye a:
- Jubilados y pensionados que, por su escala salarial, ya perciban más de $ 473.317,99.
- Titulares de Pensiones de Privilegio.
- Beneficiarios de regímenes especiales que superen el tope de ingresos.
- Personas con doble beneficio cuyo acumulado exceda el límite fijado por el Ministerio de Capital Humano.
No es necesario ir a una oficina ni sacar turno para saber cuánto vas a cobrar. Es posible hacer la consulta desde tu celular o computadora siguiendo estos pasos:
- Entrar a la web oficial de mi ANSES o bajar la app.
- Ingresar con tu CUIL y Clave de la Seguridad Social.
- Andá a la sección “Jubilaciones y Pensiones” y seleccioná “Consultar recibo de haberes”.
Allí vas a ver el detalle de tu liquidación, donde el bono debe aparecer discriminado bajo el concepto de “Refuerzo Previsional” o “Bono Extraordinario”.
Cuándo cobrarán en junio los pensionados de ANSES con el bono de $ 70.000
- DNI terminados en 0 y 1: lunes 8 de junio
- DNI terminados en 2 y 3: martes 9 de junio
- DNI terminados en 4 y 5: miércoles 10 de junio
- DNI terminados en 6 y 7: jueves 11 de junio
- DNI terminados en 8 y 9: viernes 12 de junio
Cuándo cobrarán en junio los jubilados de ANSES que no superen la mínima
- DNI terminados en 0: lunes 8 de junio
- DNI terminados en 1: martes 9 de junio
- DNI terminados en 2: miércoles 10 de junio
- DNI terminados en 3: jueves 11 de junio
- DNI terminados en 4: viernes 12 de junio
- DNI terminados en 5: martes 16 de junio
- DNI terminados en 6: miércoles 17 de junio
- DNI terminados en 7: jueves 18 de junio
- DNI terminados en 8: viernes 19 de junio
- DNI terminados en 9: lunes 22 de junio