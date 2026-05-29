El valor actual es de $ 403.317,99. Si se le suma el refuerzo, el haber total a percibir es de $ 473.317,99.

El Gobierno, a través de la ANSES, oficializó la extensión del bono extraordinario de $ 70.000 para el calendario de pagos de junio de 2026, a través del Decreto 399/2026, publicado este viernes en el Boletín Oficial.

El bono, que busca compensar el deterioro del poder adquisitivo de los jubilados, no tiene carácter remunerativo y no podrá ser objeto de descuentos ni computarse para ningún otro concepto previsional, según lo que señala la norma.

¿Quiénes cobran el bono completo de $ 70.000?

El refuerzo total de $ 70.000 está diseñado exclusivamente para aquellos beneficiarios que perciben la jubilación mínima.

El valor actual es de $ 403.317,99. Si se le suma el refuerzo, el haber total a percibir es de $ 473.317,99.

Pero junio tendrá además un ingreso adicional clave: el medio aguinaldo. El Sueldo Anual Complementario (SAC) equivale al 50% del mejor haber del semestre y, para quienes cobran la mínima, rondará los $ 201.659. De esta manera, el total a cobrar llega a $ 674.976,99.

Las escalas de junio 2026: montos con y sin refuerzo

Para que tengas una referencia clara de cuánto va a aparecer depositado en tu cuenta, así quedan los valores para este mes:

Tabla actualizada con los montos de junio 2026:

Prestación Haber mensual Con bono de $ 70.000 Jubilación mínima $ 403.317,99 $ 473.317,99 PUAM $ 322.654,39 $ 392.654,39 PNC (Invalidez/Vejez) $ 282.322,60 $ 352.322,60

El “bono proporcional”: qué pasa si el jubilado gana más de la mínima

Si la jubilación supera los $ 403.317,99, pero no llega al tope máximo de $ 473.317,99, ANSES paga un proporcional. El objetivo del organismo es que ningún jubilado cobre menos de ese techo establecido.

¿Quiénes no cobran el bono de $ 70.000?

El listado de exclusión definitivo para abril de 2026 incluye a:

Jubilados y pensionados que, por su escala salarial, ya perciban más de $ 473.317,99. Titulares de Pensiones de Privilegio. Beneficiarios de regímenes especiales que superen el tope de ingresos. Personas con doble beneficio cuyo acumulado exceda el límite fijado por el Ministerio de Capital Humano.

No es necesario ir a una oficina ni sacar turno para saber cuánto vas a cobrar. Es posible hacer la consulta desde tu celular o computadora siguiendo estos pasos:

Entrar a la web oficial de mi ANSES o bajar la app. Ingresar con tu CUIL y Clave de la Seguridad Social. Andá a la sección “Jubilaciones y Pensiones” y seleccioná “Consultar recibo de haberes”.

Allí vas a ver el detalle de tu liquidación, donde el bono debe aparecer discriminado bajo el concepto de “Refuerzo Previsional” o “Bono Extraordinario”.

El valor actual es de $ 403.317,99. Si se le suma el refuerzo, el haber total a percibir es de $ 473.317,99.

Cuándo cobrarán en junio los pensionados de ANSES con el bono de $ 70.000

DNI terminados en 0 y 1: lunes 8 de junio

DNI terminados en 2 y 3: martes 9 de junio

DNI terminados en 4 y 5: miércoles 10 de junio

DNI terminados en 6 y 7: jueves 11 de junio

DNI terminados en 8 y 9: viernes 12 de junio

Cuándo cobrarán en junio los jubilados de ANSES que no superen la mínima