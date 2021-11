Boca de Urna: qué es y desde cuándo se saben los primeros resultados, ¿es legal?

Desde las 8:00 del día de hoy, domingo 14 de noviembre , se abrieron las mesas para que quienes aparecen en el padrón electoral vayan a votar y participen de las Elecciones Legislativas para determinar si los resultados van a seguir igual que en las Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) o no.

Lo que s e v a a definir es la mitad de la Cámara de Diputados y un tercio del Senado así como también los cargos provinciales y municipales según el distrito en donde vota el ciudadano en cuestión.

Se estima que los primeros resultados, no definitivos, van a estar disponibles cerca de las 21:00 del día de hoy. Es decir, recién a las tres horas desde que cerraron las mesas. Antes, estarán los boca de urna.

Elecciones 2021: Las 10 cosas que hay que saber antes de ir a votar en las Legislativas



ELECCIONES 2021: QUÉ ES LA BOCA DE URNA

Usualmente son los partidos los que contratan consultoras para dar el boca de urna, y luego esos datos son utilizados por la televisión, radio, gráfica y hasta medios digitales.



La boca de urna funciona a través de encuestas que se realizan a los votantes una vez que salen de los establecimientos electorales, una vez que ya votaron. Ahí se les va a preguntar por quién votó la persona.

Es importante recalcar que quienes llevan a cabo estas encuestas son empresas especializadas que fueron contratadas por los partidos que luego filtran a los medios de comunicación.

De todos modos, no son tan precisos los datos ya que no hay forma de comprobar que el encuestado esté diciendo la verdad . Y, es importante remarcar, esos boca de urna no son legales.

ELECCIONES 2021: CUÁNDO VAN A ESTAR LOS PRIMEROS BOCA DE URNA

Con el objetivo de que haya una menor cantidad de gente en los establecimientos electorales, por cuestiones sanitarias, se abrieron 3068 centros más.