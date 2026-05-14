El Gobierno habilitó el endoso ilimitado de los cheques electrónicos, conocidos como ECHEQs. A través de la Comisión Nacional de Valores (CNV), se liberó el número de endosos de esos instrumentos con el objetivo de “darles liquidez”, según explicó el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, a través de un posteo en la red social X. “Se liberó esta restricción dando una liquidez a los cheques que la regulación todavía les precluía. No necesito aclararlo, pero la liberación ayuda a aceitar el financiamiento de empresas”, afirmó el funcionario. Dijo que “esto no existía solo porque un iluminado pensó que no había que permitirlo” y afirmó que se decidió dar este paso en el marco del credo del presidente Javier Milei y el de él mismo, que es “menos fantasmas y más libertad”. Sturzenegger destacó que, cuando era presidente del Banco Central, resolvió uno de esos problemas autorizando el uso de la firma electrónica en vez de la digital en cheques. “Antes se pedía la digital que es inaccesible, porque si no, supuestamente, todos nos íbamos a dedicar a mandarnos cheques sin fondos”, dijo. Y aseguró que ese concepto era “ridículo”, por lo que se decidió liberar el sistema. “Se permitió la firma electrónica, los cheques se digitalizaron y nunca leí una nota sobre los problemas por cheques sin fondos por no usar la firma digital. Habíamos matado un negocio simplemente por miedo a un fantasma que no existía. Un clásico de la burocracia”, aseguró. Y celebró el nuevo paso que se dio a través de la resolución de CNV. La medida llega en un momento en el que las Pymes está teniendo problemas para cubrir cheques. La cantidad de rechazos creció y de 55.000 en marzo del año pasado pasaron a 112.000 doce meses después. Hace un año habían sido por $ 119.800 millones y ahora se triplicó el monto al ser por $ 357.700 millones, de acuerdo al informe de pagos minoristas del Banco Central. La suba de los cheques rechazados empieza a ser una señal que el sistema financiero mira con bastante atención porque suele anticipar tensiones más profundas en la cadena de pagos.