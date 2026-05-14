El precio del dólar blue tras la apertura de mercados de este jueves, 14 de mayo de 2026 es de $ 1.400 para la compra y y $ 1420.0 para la venta, según los datos actualizados a las 00:00 horas. En la última semana, la volatilidad del dólar blue fue del 13.77%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en comparación con la volatilidad anual del 19.79% que ha tenido. El dólar blue ha llegado a cotizar en el último año en un valor máximo de $ 1.510, mientras que su costo más bajo durante dicho periodo ha sido de $ 1.375. Por otro lado, cabe recordar que la cotización de dólar blue hace seis meses atrás era de $ 1435.0, según los datos registrados. Los ciudadanos que efectúen compras internacionales con su tarjeta estarán obligados a saldar la tasa oficial del dólar más un 30% en percepciones del impuesto sobre las Ganancias o sobre Bienes Personales, dependiendo del tipo de contribuyente. Un dato a tener en cuenta es que los usuarios pueden optar por realizar un stop debit y abonar sus consumos con dólares adquiridos al oficial o al MEP para evitar pagar la percepción del 30%. En abril, el Banco Central de la República Argentina (BCRA) suprimió las regulaciones para adquirir divisas para personas humanas y dejó de aplicarse el histórico tope de 200 dólares mensuales para acceder al Mercado Único y Libre de Cambios (MULC). Además de levantar el límite, el BCRA también anunció que se eliminó otros requisitos que hasta ahora condicionaban la compra de divisas. Entre ellos, ya no se tendrá en cuenta si la persona percibe subsidios estatales. A continuación, el detalle de cómo se podrá acceder a dólares bajo el nuevo esquema: