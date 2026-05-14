El avance de la inteligencia artificial volvió a mover el tablero global de marcas. Después de cuatro años consecutivos de liderazgo de Apple, Google recuperó el primer puesto del ranking Kantar BrandZ 2026 y se convirtió en la marca más valiosa del mundo, con una valuación de u$s 1,48 billones. La nueva edición del informe, que mide la contribución de la marca al valor financiero de las empresas, muestra una aceleración inédita en la parte alta de la tabla. El valor combinado de las 100 marcas más valiosas del mundo llegó a u$s 13,1 billones, un crecimiento interanual del 22%. Google avanzó 57% en valor de marca y desplazó a Apple, que quedó segunda con u$s 1,38 billones. El podio lo completó Microsoft, con u$s 1,11 billones, seguida por Amazon, que también superó el umbral de u$s 1 billones. Por primera vez, cuatro marcas se ubicaron al mismo tiempo por encima de esa línea, además de Apple, que ya lo había logrado antes: Google, Microsoft y Amazon. El Top 10 volvió a quedar dominado por marcas tecnológicas. Detrás de Google, Apple, Microsoft y Amazon se ubicó NVIDIA, que alcanzó los u$s 814.906 millones y creció 60% en un año. Su avance es uno de los símbolos más claros del impacto de la IA en el valor marcario: en apenas dos años pasó de estar fuera de los primeros puestos a consolidarse entre las cinco marcas más valiosas del mundo. La lista de las diez primeras se completa con Facebook, Instagram, Tencent, Oracle y McDonald’s. Visa, que en 2025 todavía integraba ese grupo, salió del Top 10, mientras que Tencent volvió a entrar y quedó octava, con una valuación de u$s 251.551 millones. Kantar también destacó dos movimientos fuertes dentro del ecosistema de inteligencia artificial generativa. Claude debutó en el puesto 27, con un valor cercano a u$s 96.600 millones, mientras que ChatGPT registró el mayor crecimiento interanual del ranking, con un salto de 285%. Según la consultora, solo Blackberry había mostrado una suba mayor dentro del Top 100, cuando creció 390% en 2008. El ranking también dejó un dato para la región: Mercado Libre volvió a ser la única marca latinoamericana entre las 100 más valiosas del mundo. La compañía fundada por Marcos Galeprin quedó en el puesto 49, con un valor de marca de u$s 54.900 millones y un crecimiento interanual de 10%. Su recorrido muestra el salto que tuvo en pocos años. Ingresó por primera vez al Top 100 global en 2022, en el puesto 71. En 2024 escaló al lugar 57, en 2025 llegó al puesto 50 y este año avanzó una posición más. Además, su presencia en el ranking ya no se explica solo por el comercio electrónico. Kantar destaca la expansión de su ecosistema, que combina marketplace, servicios financieros, retail media y una integración cada vez mayor en la vida cotidiana de los usuarios. Otro de los cambios destacados fue el avance de las marcas asiáticas. Según el informe, casi una cuarta parte del Top 100 está integrada por compañías de esa región, con China como protagonista. Entre las marcas chinas de mayor crecimiento aparecieron Agricultural Bank of China, Alibaba, ICBC, Xiaomi, Tencent y Ping An. Tencent fue el caso más visible por su regreso al Top 10 global. El informe también remarca la velocidad con la que marcas como Alibaba, TikTok o Xiaomi logran interpretar señales de consumo y transformarlas en expansión internacional, nuevos servicios y presencia cultural. Fuera del núcleo tecnológico también hubo movimientos relevantes. En indumentaria, Zara se convirtió en la marca de moda más valiosa del mundo y desplazó a Nike, líder histórico de la categoría. La marca de Inditex quedó en el puesto 66 del ranking global, con una valuación superior a u$s 44.000 millones. En lujo, Hermès superó a Louis Vuitton y quedó como la marca más valiosa del segmento, con u$s 113.136 millones. Louis Vuitton pasó al puesto 32 del ranking general, con una valuación de u$s 87.532 millones. En servicios financieros, el informe también marcó un crecimiento relevante, impulsado por bancos tradicionales como Chase y HSBC, que reforzaron su vínculo con los consumidores sobre la base de la confianza. El ranking también muestra una transformación de largo plazo. En 2006, cuando Kantar BrandZ publicó su primera edición global, las 100 marcas más valiosas del mundo sumaban u$s 1,4 billones. Dos décadas después, ese valor llegó a u$s 13,1 billones, casi diez veces más. El crecimiento se aceleró en los últimos años. En 2022, el Top 100 había alcanzado los u$s 8,7 billones. Luego vino una corrección en 2023, pero el ranking volvió a expandirse con fuerza de la mano de las plataformas digitales, el comercio electrónico, la nube, los semiconductores y, más recientemente, la inteligencia artificial.