Elecciones 2021: qué hago si no pude ir a votar

Producto de la pandemia del Covid-19 y la emergencia sanitaria, las Elecciones 2021 que debían llevarse a cabo en octubre se realizarán el domingo 14 de noviembre. La Justicia Electoral ya dio a conocer el padrón definitivo .

Qué se vota en estas elecciones y dónde me toca ir para emitir el mío



Como la ley indica, y a pesar del contexto epidemiológico, el voto es obligatorio. Todos los argentinos nativos y por opción que al 14 de noviembre tengan 18 años o más y sean menores de 70 años , que estén inscriptos en el padrón electoral, deben votar obligatoriamente. Por otro lado, quienes tengan 16 y 17 años, o tengan 15 años pero cumplan 16 años hasta el 14 de noviembre, tienen derecho optativo al sufragio .

Qué pasa si tengo COVID-19 o estoy enfermo

Sin embargo, en un contexto de emergencia sanitaria, las autoridades electorales señalaron que las personas contagiadas de coronavirus o quienes sean casos sospechosos no estarán obligados a votar pero deberán justificarlo.

En un comunicado oficial, la CNE indicó: "En caso de presentarse a sufragar un elector que exhiba síntomas evidentes compatibles con Covid-19 o que por cualquiera otra circunstancia conformare un caso sospechoso de Covid-19 en los términos de lo previsto por las normativas sanitarias vigentes, será informado de que se encuentra justificada su no emisión del voto y que debe retirarse a cumplir aislamiento preventivo ".

En caso de querer votar igual, cada distrito se hará cargo de los mecanismos para facilitar el voto : "El juez federal electoral determinará el procedimiento de emisión de voto para aquellas personas que, eventualmente y pese a estar comprendidas en lo previsto en el párrafo anterior, exijan ejercer su derecho al sufragio. El procedimiento deberá garantizar las medidas de higiene y distanciamiento adecuadas para prevenir el contagio y preservar la salud de las demás personas".

ELECCIONES 2021: QUIENES ESTÁN EXCEPTUADOS DE VOTAR

Más allá de aquellas personas que estén transitando o sean caso sospechoso de Covid-19, existen ciertas situaciones en las cuales ausentarse a votar está permitido :

Si uno está a más de 500 kilómetros del lugar de votación con un motivo razonable. En este caso, deberá acercarse a una comisaría para tramitar el certificado de no voto, el cual deberá ser cargado en la página de la Cámara Nacional Electoral (CNE). Jueces y auxiliares que deban mantener abiertas sus oficinas durante la fecha. Personas enfermas o imposibilitadas por fuerza mayor . Las mismas deberán ser comprobadas por médicos del servicio de sanidad nacional o, en su defecto, médicos oficiales, provinciales, municipales, o médicos particulares. Personal de empresas y organismos de servicios públicos que, por el cumplimiento de sus tareas, no puedan acudir a los comicios.

Si la persona se encuentra en alguna de estas situaciones, deberá justificar su ausencia para no quedar registrado en el Registro de Infractores de la Justicia Electoral. En el siguiente link, indicando el número de DNI y el distrito electoral, los votantes pueden consultar si tienen multas pendientes o si han sido infractores: infractores.padron.gob.ar.

Como el voto en la Argentina es obligatorio, quienes no se presenten a votar y no presenten una justificación por su conducta deberán abonar una multa de $ 50 para las PASO y de $ 100 en las elecciones generales . Si no, quedan en el famoso registro de infractores e imposibilitados de hacer algunos trámites como, por ejemplo, sacar el pasaporte, durante un año.

ELECCIONES 2021: CÓMO JUSTIFICAR QUE NO FUI A VOTAR, PASO A PASO

La ausencia puede justificarse de manera online a través de la página de infractores , en la que cualquier persona puede consultar su estado como infractor o no. Es un trámite online mediante una única página web. Acá, el paso a paso:

Ingresar a la página infractores.padron.gob.ar Completar los datos con n úmero de documento, sexo y distrito e ingresar el código de verificación . Luego, clickear en el botón "Consultar".

ELECCIONES 2021: CÓMO PAGAR LA MULTA SI NO FUI A VOTAR

Quienes perciban una multa por no haber ido a votar, podrán abonar a través del Banco de la Nación Argentina . El trámite puede realizarse personalmente o por medios electrónicos como tarjeta de crédito, transferencia bancaria, pago en efectivo o cuenta virtual.

La información se actualiza en la web dos días hábiles después de saldada la deuda y el monto de las sanciones integra el Fondo Partidario Permanente , a cargo del Ministerio del Interior .

Si el ciudadano considera que no debe estar en la lista de infractores, puede reclamar vía internet o en la Secretaría Electoral correspondiente a su domicilio, con su documento y el troquel que acredite el sufragio.

ELECCIONES 2021: DONDE VOTO

En estas elecciones es de suma importancia saber donde uno vota. Y en esta oportunidad se da la particularidad de que habrá un 25% de cambios en la asignación de los centros de votación . La medida adoptada CNE de habilitar solamente ocho mesas por establecimiento sumó nuevos sitios para votar, muchos de ellos en lugares abiertos como clubes o canchas de fútbol .

Para saber exactamente el lugar en donde vota cada persona, se deberá consultar el padrón electoral. En el sitio, www.padron.gob.ar, la persona deberá:

Ingresar el número de DNI Seleccionar el género Elegir el distrito Validar el código que ofrece la página

Ante cualquier duda, la CNE ofrece una línea de consulta: 0800-999-7237.

