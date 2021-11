Elecciones 2021: qué pasa si no voto, ¿puedo salir del país?

Las elecciones legislativas 2021 celebran su instancia final con las generales hoy, domingo 14 de noviembre y, como siempre, las elecciones en la Argentina son obligatorias y quienes no se presenten tendrán que pagar una multa de entre $ 100 y $ 500.

Sin embargo, en un contexto de emergencia sanitaria, las autoridades de la Cámara Nacional Electoral (CNE) señalaron que las personas contagiadas de coronavirus o quienes sean casos sospechosos no estarán obligados a votar .

El comunicado oficial de la CNE indicó: "En caso de presentarse a sufragar un elector que exhiba síntomas evidentes compatibles con Covid-19 o que por cualquiera otra circunstancia conformare un caso sospechoso de Covid-19 en los términos de lo previsto por las normativas sanitarias vigentes, será informado de que se encuentra justificada su no emisión del voto y que debe retirarse a cumplir aislamiento preventivo ".

QUIÉNES PUEDEN VOTAR EN LAS ELECCIONES DEL 14 DE NOVIEMBRE

Las personas que figuren en el padrón electoral que tengan entre 18 y 69 años de edad al 14 de noviembre tienen que votar obligatoriamente. El voto es optativo para quienes tengan entre 16 y 17 años y para los adultos mayores de 70 años .

Para los pacientes de riesgo, que siguen estando obligados a votar, se establecieron franjas horarias de "votación prioritaria" y un "facilitador sanitario" que va a corroborar que se cumplan todos los protocolos correspondientes.

QUÉ PASA SI NO VOY A VOTAR A LAS ELECCIONES DEL 14 DE NOVIEMBRE

Quienes se ausenten a las elecciones y no puedan justificar su falta - ante la Justicia Nacional Electoral - desde el día que se efectuaron los votos hasta los 60 días posteriores a dicha fecha va a recibir una multa que puede escalar si nunca se presenta .

La multa puede abonarse a través del Banco de la Nación Argentina personalmente o por medios electrónicos como tarjeta de crédito, transferencia bancaria, pago en efectivo o cuenta virtual .

La información se actualiza en la web dos días hábiles después de saldada la deuda. El monto de las sanciones integra el Fondo Partidario Permanente, a cargo del Ministerio del Interior .

En este sentido, hasta que el costo de la multa haya sido saldado, las personas que se hayan ausentado quedarán registradas en el Registro de Infractores y n o podrán ejercer cargos públicos durante tres años ni obtener un pasaporte por un año, entre otros.

En el siguiente link, indicando el número de DNI y el distrito electoral, los votantes pueden consultar si tienen multas pendientes o si han sido infractores : infractores.padron.gob.ar.

En cuanto a si pueden o no salir del país, el Código Nacional Electoral no impide salir del país a quiénes no hayan emitido su voto en las elecciones generales legislativas del 14 de noviembre .

CÓMO JUSTIFICAR QUE NO FUI A VOTAR A LAS ELECCIONES DEL 14 DE NOVIEMBRE

Quienes justifiquen correctamente su ausencia, no deberán abonar la multa por infracción. La ausencia puede justificarse de manera online a través de la página de infractores , en la que cualquier persona puede consultar su estado como infractor o no:

Ingresar a la página infractores.padron.gob.ar Completar los datos con número de documento, sexo y distrito e ingresar el código de verificación. Luego, clickear en el botón "Consultar".

Si la persona ha quedado registrada como infractor y quiere justificar su ausencia, deberá ir a la opción "solicitar justificación", la cual lo derivará a un listado de posibles motivos de la ausencia. Luego de seleccionar la justificación correspondiente, se deberá adjuntar el certificado que acredite la ausencia .

QUIÉNES ESTÁN EXCEPTUADOS DE VOTAR