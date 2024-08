Blanqueo: por qué quienes tienen cuentas en Uruguay deberían entrar ya

El blanqueo empezó oficialmente con la expectativa orientada a que se registren más de u$s 40.000 millones, según se desprende del staff report del FMI, donde se proyecta un aumento de la recaudación en un 0,3% del PBI.

Las condiciones del blanqueo impulsado por Javier Milei son consideradas "más flexibles imposible" según 1816, porque no persigue la recaudación sino "estimular la actividad económica".

Los asesores de inversiones y gestores de capitales recomiendan la adhesión en general, pero enfatizan en los contribuyentes argentinos que tengan activos en Uruguay.

¿De cuánta plata se habla?

En base al régimen de regularización del Gobierno de Mauricio Macri, Uruguay estuvo en el top 3 como país con cuentas e inmuebles offshore de argentinos. Sobre un total de u$s 25.000 millones regularizados de cuentas offshore, Uruguay era sede de u$s 2.331 millones, muy por detrás de Suiza (u$s 8.288 millones) y Estados Unidos (u$s 11.655 millones), pero en el caso de los inmuebles, se posicionó como el principal destino. En 2016 declararon propiedades por u$s 4.900 millones, sobre un total de inmuebles offshore de argentinos de u$s 10.000 millones.

Este año se registraron saldos líquidos depositados de argentinos por u$s 3.300 millones, mientras que en 2023 se gestionaron más de u$s 17 mil millones de argentinos en Uruguay.

El primer destino, pero el más controlado

De cara a la fecha clave del blanqueo, el 30 de septiembre, que es cuando vence la primera etapa que tiene la menor penalidad (5% sobre el excedente de u$s100.000), cobra fuerza la recomendación a aquellos que tengan activos en Uruguay: registrar todo y adherir al blanqueo.

Piedad Ortiz, economista en jefe de Wise Capital, contó a El Cronista que el intercambio de datos fiscales entre Uruguay y Argentina es mucho más fluido que con otros destinos: "AFIP puede solicitar datos fiscales a Uruguay, de acuerdo al convenio de intercambio de información entre agencias tributarias que rige desde 2017".

Según explicó Ortiz, el procedimiento antes se realizaba a través de una solicitud ante la sospecha de lavado de dinero, pero ahora, "esta información está disponible para ser consultada por AFIP siguiendo un procedimiento".

El intercambio además se espera que se vuelva más fluido "a raíz de que la Unidad de Información Financiera (UIF) tiene en sus planes fortalecer su función", agregó Ortiz y recordó que a fines de 2023 Uruguay se comprometió en el Acuerdo Entre Autoridades Competentes a facilitar el intercambio.

Este régimen de intercambio plantea el traspaso automático de información una vez al año, coincidentemente, el 30 de septiembre. Es además, similar al que Argentina tiene con otros países, como Estados Unidos, impulsado por la OCDE para avanzar en la transparencia internacional.



César Litvin, del estudio Lisicki, Litvin y Asociados, explicó en una charla con Invertir En Bolsa que, en caso de no adherir al blanqueo y ser detectado, se aplica una multa equivalente a tres veces el impuesto, esto es por la aplicación de Ganancias, IVA o Bienes Personales, más Ganancias por el incremento patrimonial no justificado.

Al costo, se le suma que se aplicará la ley penal tributaria nuevamente, cosa excluida en caso de adherir. Litvin además subrayó que la tendencia global es hacia la transparencia, por lo que lo más conveniente es entrar en este blanqueo.