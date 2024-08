Blanqueo: cuántos millones podrían regularizarse y por qué dinamizará la actividad

El Gobierno sale a promocionar el blanqueo de capitales, aprobado en la ley bases del Congreso. El secretario de Finanzas, Pablo Quirno, detalló sus beneficios: "No se fijen en el monto de u$s 100.000. El blanqueo es virtualmente gratis para cualquier monto. El que no blanquea en esta oportunidad, entiende bastante poco (por decirlo suavemente)", escribió en X.

Durante el fin de semana, se viralizó en el mercado el último informe de la consultora 1816, titulado "Blanqueo muy flexible para invertir". Allí se resalta que, por cómo fue establecido, en cuanto a reglas y penalidades, tiene como objetivo "movilizar dólares para estimular la actividad", y no un fin recaudatorio.

En esa línea, Felipe Núñez, uno de los asesores del ministro de Economía, Luis Caputo, afirmó: "La moratoria, el adelanto de bienes personales y el blanqueo es un RIGI para los contribuyentes. Este Gobierno viene a bajar impuestos y dar estabilidad jurídica para que los argentinos vuelvan a canalizar sus ahorros en inversiones y podamos salir lo antes posible de esta crisis".

En una publicación en X, el economista llamó al sector privado a invertir para movilizar la actividad: "Nosotros ya ordenamos la macro, ahora le toca a cada argentino creer en el plan porque este es el camino".

Oficialmente, el Gobierno no da proyecciones sobre el blanqueo. Lo único es el dato que se encuentra en el staff report del FMI, que proyecta una recaudación de 0,3% del PBI. Para la consultora, eso implicaría que se regularicen más de u$s 40.000 millones.

Entre los puntos a favor de esa cifra, en 1816 destaca la cantidad de activos que potencialmente podrían ser regularizados, con activos fuera del sistema financiero que se estiman en u$s 400.000 millones. "De eso, hay u$s 200.000 millones que calculamos que son dólares en efectivo en el país, cifras que superan en un 70% a las que había en el último blanqueo de Mauricio Macri en 2016", sostienen.

Otra de los puntos a favor es que las condiciones son "más flexibles que nunca", detalla la consultora. Hasta u$s 100.000 no tiene ninguna penalidad. Pero, por encima de eso, no tiene penalidad si se mantiene dentro de las cuentas comitentes especiales hasta diciembre de 2025, sin obligación de comprar y mantenerse en algún activo específico.

Un incentivo adicional es la posibilidad de adelantar el impuesto a los Bienes Personales hasta el 2027, lo que implica una alícuota de apenas 0,5% anual, muy por debajo del 2,25% que se pagaba hasta ahora.

"Quizás lo más interesante de este blanqueo es el potencial que tiene para el mercado de capitales local, por cómo funcionan las Cuentas Especiales", explican desde 1816. Si se llegaran a ingresar u$s 5.000 millones a estas cuentas, sobre un blanqueo total de entre u$s 20.000 y 30.000 millones, sería "un número relevante, representando el 27% de los depósitos privados en dólares de la actualidad, que podría atraerse luego a múltiples inversiones", detalla el trabajo.

Diferencias con el blanqueo de Macri

Como punto en contra, menciona el "exitoso" blanqueo de la gestión Cambiemos en 2016, donde regularizaron activos 255.000 personas, por u$s 116.800 millones. Aunque este blanqueo es "mucho más favorable", con la mitad de las penalidades y los requisitos, en 1816 recuerdan que quien blanqueó con Macri tuvo luego un aumento "considerable" de impuestos, con bienes personales y el "aporte solidario", y parte de los bonos adquiridos terminaron en default.

"Es probable que un porcentaje significativo de quienes regularizaron activos en 2016 vean el antecedente con frustración, siendo difícil para ellos participar de este programa", asegura 1816. Además, el riesgo país en aquel entonces era 500 puntos, contra ahora 1600 puntos básicos.