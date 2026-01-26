El bien de familia, actualmente denominado afectación a protección de la vivienda, es un derecho que permite proteger una vivienda contra embargos y ejecuciones por deudas contraídas con posterioridad a su inscripción.

Una vez inscripta, la propiedad no puede ser ejecutada para saldar deudas posteriores, salvo excepciones puntuales establecidas por la ley, como obligaciones vinculadas a impuestos, expensas o créditos hipotecarios. Este régimen está contemplado en el Código Civil y Comercial de la Nación y es de acceso gratuito.

¿Por qué conviene inscribir una vivienda como bien de familia?

Proteger tu hogar como bien de familia no solo evita embargos por deudas futuras, sino que también brinda tranquilidad y previsibilidad a tu grupo familiar.

Esta inscripción puede facilitar la gestión de herencias, ya que ayuda a preservar el patrimonio y reduce posibles conflictos entre beneficiarios.

¿Quiénes pueden inscribir una propiedad como bien de familia?

Pueden ser beneficiarios los propietarios, sus familiares o ambos, siempre que al menos uno de ellos resida efectivamente en la vivienda.

El trámite está dirigido a:

Titulares de dominio de la vivienda

Personas con usufructo

Propietarios que designen beneficiarios familiares

En caso de tener más de una propiedad, solo una puede ser declarada como bien de familia.

¿Cómo inscribir una propiedad como bien de familia?

En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el trámite no requiere escribano y puede realizarse de manera personal.

1. Ingreso a la página oficial

Accedé al sitio web oficial del Registro de la Propiedad Inmueble e ingresá tus datos de contacto para iniciar el trámite.

2. Carga de datos personales

Completá la información de:

Titulares de la vivienda

Cambios de estado civil, si los hubiera

Usufructuarios, en caso de existir

Si designás beneficiarios que no son propietarios, deberás indicar el vínculo familiar correspondiente.

3. Datos del inmueble

Ingresá los datos del inmueble exactamente como figuran en el título de propiedad. En escrituras en papel, el número de matrícula suele estar en la última página.

En títulos digitales, adjuntá el archivo original descargado.

4. Solicitud de turno

Elegí día y horario para presentarte en el Registro de la Propiedad Inmueble. La confirmación del turno llega por correo electrónico.

Todos los propietarios y usufructuarios deben asistir juntos.

5. Presentación presencial

El día del turno llegá con 15 minutos de anticipación y presentá toda la documentación requerida.

La oficina de Protección de la Vivienda se encuentra en Av. Belgrano 1130, Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

6. Recepción de la constancia

El trámite es gratuito, dura aproximadamente 15 días hábiles y, en unas tres semanas, recibirás la constancia digital de la afectación.

Si no llega, se recomienda revisar la carpeta de spam. Para consultas, está disponible el formulario de contacto oficial.

Si la vivienda se encuentra fuera de CABA, el trámite debe realizarse ante el Registro de la Propiedad Inmueble de la provincia correspondiente. Los requisitos son similares, aunque pueden variar levemente, por lo que se recomienda consultar el sitio web oficial local.