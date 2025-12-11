El pasaporte argentino es tu puerta de entrada a gran parte del mundo, y conocer los detalles de su trámite, costos y, especialmente, el poder migratorio que te otorga, es vital de cara a las vacaciones de verano.

Emitido por el Registro Nacional de las Personas (RENAPER), este documento es indispensable para viajar fuera de la región del Mercosur, y acá te contamos todo lo que tenés que saber.

Requisitos y paso a paso: cómo iniciar el trámite para pedir el pasaporte

El trámite siempre requiere la presencia física del ciudadano y el requisito básico es contar con tu DNI vigente (último ejemplar).

Mayores de 18 años: Solo necesitás tu DNI.

Menores de 18 años: Deben ir acompañados por la madre, el padre o el representante legal, presentando sus DNI y la Partida de Nacimiento original del menor.

Tené en cuenta que el pasaporte tiene una validez de 10 años para mayores de 18, y de 5 años para menores.

¿Cómo hacer el trámite?

Podés optar por el Registro Civil más cercano a tu domicilio o sacar turno para un Centro de Documentación Renaper en la app Mi Argentina. Luego:

Realizá el pago del arancel correspondiente al tipo de trámite ( Regular , Exprés o Al Instante ).

Presencia y documentación: Presentate en la oficina elegida con la constancia de turno y el comprobante de pago. Allí te tomarán la foto y la huella.

Guardá la constancia de solicitud de trámite. Podés hacer el seguimiento online con tu ID desde el sitio oficial del RENAPER.

Cuando el Correo Argentino vaya a tu domicilio, el pasaporte lo podés recibir vos o cualquier persona mayor de 18 años, siempre y cuando presenten la constancia de solicitud de trámite.

Tarifas: cuánto cuesta tramitar el pasaporte

Los costos varían únicamente según el tiempo de entrega que elijas. Los valores vigentes son los siguientes:

Tipo de pasaporte Costo Plazo de entrega Trámite Regular $70.000 15 a 30 días hábiles (a domicilio) Trámite Exprés $150.000 Dentro de las 96 horas hábiles (a domicilio) Trámite al instante $250.000 Dentro de las 6 horas

El trámite Al Instante solo se realiza en aeropuertos habilitados y Centros de Documentación específicos. Para el Regular y el Exprés, el documento llega a tu domicilio dentro del plazo definido.

Destinos sin Visa: a qué países podés ingresar con el pasaporte argentino

El pasaporte argentino te permite ingresar a más de 170 países sin la necesidad de tramitar una visa tradicional previa, siempre y cuando el motivo sea turismo y la estadía no supere los 90 días.

América: más allá del Mercosur

Además de los países del Mercosur (donde basta el DNI), la mayoría de América Central y el Caribe te permiten la entrada solo con pasaporte:

Caribe / Centroamérica: Costa Rica, Panamá, República Dominicana, Cuba (requiere Tarjeta Turística), Jamaica, y la mayoría de las islas.

Norteamérica: México.

Europa: el espacio Schengen

Podés ingresar a toda la Zona Schengen (que incluye a España, Italia, Alemania, Francia, etc.) solo con tu pasaporte por hasta 90 días de turismo. También se suman Reino Unido, Irlanda, Rusia y Turquía.

Aunque hoy no se necesita visa, recordá que la Unión Europea está implementando el sistema ETIAS (un permiso digital de viaje obligatorio) en el futuro cercano.

Asia, Oceanía y África

El documento argentino permite el acceso sin visa a importantes centros turísticos y económicos globales:

Asia: Corea del Sur, Japón, Israel, Tailandia, Malasia, Filipinas, Indonesia.

África: Sudáfrica y Marruecos.

Oceanía: Nueva Zelanda.

Tené en cuenta que, si sos argentino y viajás a un país del Mercosur (Brasil, Chile, Bolivia, etc.), podés usar solo tu DNI vigente. El pasaporte es necesario para el resto del mundo.