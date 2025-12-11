En esta noticia
El pasaporte argentino es tu puerta de entrada a gran parte del mundo, y conocer los detalles de su trámite, costos y, especialmente, el poder migratorio que te otorga, es vital de cara a las vacaciones de verano.
Emitido por el Registro Nacional de las Personas (RENAPER), este documento es indispensable para viajar fuera de la región del Mercosur, y acá te contamos todo lo que tenés que saber.
Requisitos y paso a paso: cómo iniciar el trámite para pedir el pasaporte
El trámite siempre requiere la presencia física del ciudadano y el requisito básico es contar con tu DNI vigente (último ejemplar).
- Mayores de 18 años: Solo necesitás tu DNI.
- Menores de 18 años: Deben ir acompañados por la madre, el padre o el representante legal, presentando sus DNI y la Partida de Nacimiento original del menor.
Tené en cuenta que el pasaporte tiene una validez de 10 años para mayores de 18, y de 5 años para menores.
¿Cómo hacer el trámite?
Podés optar por el Registro Civil más cercano a tu domicilio o sacar turno para un Centro de Documentación Renaper en la app Mi Argentina. Luego:
- Realizá el pago del arancel correspondiente al tipo de trámite (Regular, Exprés o Al Instante).
- Presencia y documentación: Presentate en la oficina elegida con la constancia de turno y el comprobante de pago. Allí te tomarán la foto y la huella.
- Guardá la constancia de solicitud de trámite. Podés hacer el seguimiento online con tu ID desde el sitio oficial del RENAPER.
Cuando el Correo Argentino vaya a tu domicilio, el pasaporte lo podés recibir vos o cualquier persona mayor de 18 años, siempre y cuando presenten la constancia de solicitud de trámite.
Tarifas: cuánto cuesta tramitar el pasaporte
Los costos varían únicamente según el tiempo de entrega que elijas. Los valores vigentes son los siguientes:
|Tipo de pasaporte
|Costo
|Plazo de entrega
|Trámite Regular
|$70.000
|15 a 30 días hábiles (a domicilio)
|Trámite Exprés
|$150.000
|Dentro de las 96 horas hábiles (a domicilio)
|Trámite al instante
|$250.000
|Dentro de las 6 horas
El trámite Al Instante solo se realiza en aeropuertos habilitados y Centros de Documentación específicos. Para el Regular y el Exprés, el documento llega a tu domicilio dentro del plazo definido.
Destinos sin Visa: a qué países podés ingresar con el pasaporte argentino
El pasaporte argentino te permite ingresar a más de 170 países sin la necesidad de tramitar una visa tradicional previa, siempre y cuando el motivo sea turismo y la estadía no supere los 90 días.
América: más allá del Mercosur
Además de los países del Mercosur (donde basta el DNI), la mayoría de América Central y el Caribe te permiten la entrada solo con pasaporte:
- Caribe / Centroamérica: Costa Rica, Panamá, República Dominicana, Cuba (requiere Tarjeta Turística), Jamaica, y la mayoría de las islas.
- Norteamérica: México.
Europa: el espacio Schengen
Podés ingresar a toda la Zona Schengen (que incluye a España, Italia, Alemania, Francia, etc.) solo con tu pasaporte por hasta 90 días de turismo. También se suman Reino Unido, Irlanda, Rusia y Turquía.
Aunque hoy no se necesita visa, recordá que la Unión Europea está implementando el sistema ETIAS (un permiso digital de viaje obligatorio) en el futuro cercano.
Asia, Oceanía y África
El documento argentino permite el acceso sin visa a importantes centros turísticos y económicos globales:
- Asia: Corea del Sur, Japón, Israel, Tailandia, Malasia, Filipinas, Indonesia.
- África: Sudáfrica y Marruecos.
- Oceanía: Nueva Zelanda.
Tené en cuenta que, si sos argentino y viajás a un país del Mercosur (Brasil, Chile, Bolivia, etc.), podés usar solo tu DNI vigente. El pasaporte es necesario para el resto del mundo.