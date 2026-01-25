Cuando fallece el titular de una cuenta bancaria, ¿qué deben hacer los familiares para no heredar deudas?

Debido al aumento en las deudas con tarjeta de crédito, más del 50% de los usuarios activos elige pagar el mínimo impuesto por el banco. Sin embargo, si esta tendencia persiste, puede generar una acumulación que afecta gravemente la situación financiera de los clientes.

Frente a este contexto, cada vez más personas caen en el Veraz por no poder cumplir con sus obligaciones crediticias.

Sin embargo, muchos otros que permanecen allí hace años, están a la expectativa de ver si su deuda puede caducar y limpiar su historial financiero.

Adiós a la deuda con tarjeta: en enero 2026 dejarán de tener vigencia y no deberán pagarse (foto: archivo).

¿Cuál es la fecha de vencimiento de una deuda con tarjeta de crédito?

En relación a las tarjetas de crédito, las deudas se fundamentan en la Ley 25.326 de Protección de Datos Personales, así como en las directrices del Consejo Profesional de Ciencias Económicas de Santa Fe.

De acuerdo con la normativa vigente, los datos relacionados con informes comerciales y crediticios pueden ser conservados por un tiempo máximo de 5 años.

Transcurrido dicho período y en ausencia de un proceso judicial iniciado por las entidades bancarias, la deuda de la tarjeta de crédito podría ser considerada nula, resultando en la eliminación de la condición en el Veraz.

Consulta tu historial crediticio en el BCRA: ingresa tu CUIL en la Central de Deudores.

La persona deberá acceder a la página oficial del BCRA y seleccionar la sección “Central de Deudores”. Una vez allí, se solicitará ingresar el CUIL para especificar su historial crediticio.

Descubre las diferentes situaciones de riesgo financiero

Situación 1: En situación normal

Situación 2: Con seguimiento especial

Situación 3: Con problemas

Situación 4: Con alto riesgo de insolvencia

Situación 5: Irrecuperable

Situación 6: Irrecuperable por disposición técnica

Efectos de no cumplir con el pago de la tarjeta de crédito

Es fundamental entender que el banco puede iniciar un juicio antes de que la deuda prescriba, lo que puede llevar a procesos legales complejos que no solo perjudican tu historial crediticio, sino que también pueden resultar en embargos y otras sanciones financieras severas.

Además, es importante saber que las deudas pueden ser vendidas a grupos prestamistas o fondos buitre de tarjetas, quienes podrían utilizar todos los métodos legales y otros intimidatorios fuera de la ley para exigir el pago de la deuda junto con los intereses acumulados.

Por esta razón, es crucial afirmar que nunca deberías dejar de pagar la tarjeta , a menos que enfrentes serias dificultades financieras.

En tales casos, lo más recomendable es negociar arreglos y financiamientos de deuda con tu banco para saldarla de la manera más beneficiosa para ambas partes.

Alternativas para salir de deudas: consolidación y asesoría

Cada vez más usuarios buscan alternativas para salir de la deuda con tarjeta de crédito.

Expertos sugieren la consolidación de deudas como una opción viable, permitiendo a los clientes agrupar sus obligaciones en un solo pago mensual, lo que puede facilitar la gestión financiera y reducir el riesgo de caer en el Veraz.

Además, instituciones financieras ofrecen programas de asesoramiento para ayudar a los deudores a entender sus opciones y mejorar su situación crediticia.

Estas iniciativas buscan fomentar la educación financiera y brindar herramientas que permitan a los usuarios tomar decisiones informadas sobre su manejo de deudas.