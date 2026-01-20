Tras la oficialización del Índice de Precios al Consumidor (IPC) de diciembre, la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) definió el esquema de pagos para febrero de 2026.

Con la inflación bajo control, el Gobierno confirmó que mantendrá el esquema de movilidad mensual y el pago del refuerzo previsional.

Aumento confirmado: ¿cuánto sube la jubilación en febrero?

De acuerdo con el Decreto 274/24, las jubilaciones se ajustan mensualmente según la inflación de dos meses atrás. Dado que el IPC de diciembre fue del 2,84%, ese es el porcentaje exacto de aumento para todos los haberes.

Con esta actualización, la jubilación mínima pasa de $349.299 a $359.219,42. Por su parte, el haber máximo se ubicará en torno a los $2.358.940.

Bono de refuerzo para jubilados: quiénes cobran los $ 70.000 en febrero

En febrero se pagará nuevamente el bono extraordinario de $70.000. Este refuerzo, que no contempla aumentos en su valor para este periodo, busca mitigar el impacto inflacionario en los sectores de menores ingresos.

¿Quiénes cobran el bono de ANSES?

Jubilados y pensionados que perciben el haber mínimo.

Titulares de la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM).

Beneficiarios de Pensiones No Contributivas (PNC) por Invalidez o Vejez.

Si sos de los que cobran un monto apenas superior a la jubilación mínima, recibirás un bono proporcional hasta alcanzar el tope de $429.219,42.

Tené en cuenta que el pago del bono se realiza de forma automática junto con el haber mensual, según la terminación del DNI.