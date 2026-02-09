Demián Reidel renunció este lunes al directorio y a la presidencia de Nucleoeléctrica Argentina en medio de la polémica por presuntos sobreprecios en una licitación del servicio de limpieza. La salida se produjo durante una asamblea que resolvió la renovación completa del directorio, con la única continuidad de Diego Chaher, titular de la Agencia de Transformación de Empresas Públicas y hombre de confianza del asesor presidencial Santiago Caputo. Reidel, asesor del presidente Javier Milei y con llegada directa a la Casa Rosada, había quedado debilitado luego del desplazamiento de dos gerentes designados por él, investigados por irregularidades en el proceso licitatorio. En su lugar asumió Juan Martín Campos, ex presidente de Dioxitek. En desarrollo...