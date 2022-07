El plan de Silvina Batakis para resistir la embestida gremial y el silencio de Cristina

En su primera semana como ministra de Economía, Silvina Batakis, resiste la embestida de gremios, movimientos sociales y el mercado. También, el silencio ensordecedor del kirchnerismo, bajo el amparo de Alberto Fernández, el Gabinete en pleno y un respaldo que empezó a buscar en los gobernadores peronistas.

Apenas un día después de los anuncios del paquete de medidas económicas, la flamante ministra recibió duras críticas de los movimientos sociales y la CGT, quienes coincidieron en que Batakis "no le habló al pueblo sino a los mercados". Esas fueron las palabras usadas por el líder camionero de la CGT Pablo Moyano. Pero los mercados tampoco le dieron una bienvenida cálida y los bonos empezaron a ceder.





En medio de este clima de tensión, Alberto Fernández pidió a sus ministros salir a "bancar con todo" a la ministra de Economía. En paralelo, Batakis empieza preparar el contraataque y a tender puentes con los gobernadores del PJ y todos los ministros . Es el esquema de resistencia que prepara la flamante ministra para encarar la etapa que se viene.

Según relataron a El Cronista funcionarios de la Casa Rosada, "hay mucho apoyo de los gobernadores peronistas a Batakis". La ministra dialogó en las últimas horas por teléfono con el mandatario bonaerense, Axel Kicillof, con quien tiene una larga amistad. "Hablaron de números y hay mucho apoyo. El también fue ministro de Economía", dijeron allegados al Presidente.

No se descarta en los próximos días alguna visita de mandatarios provinciales al Ministerio de Economía para explicitar este apoyo. Batakis busca sacar ventaja de la buena relación que tejió con los gobernadores del PJ durante su paso en el Ministerio del Interior desde el cargo de secretaría de Provincias.

Por lo pronto, ayer Alberto Fernández transmitió a sus allegados que está "muy conforme" con el desempeño de Batakis en sus primeros días como ministra. Nadie habla del silencio que hay desde el kirchnerismo duro ante el paquete de medidas económicas ortodoxas que lanzó la reemplazante de Martín Guzmán.

RESPALDOS DE LA CASA ROSADA

En los hechos, el Gobierno en pleno salió a sustentar todas las medidas y a elogiar a Batakis.

El jefe de Gabinete, Juan Manzur, destacó que "lo que se busca con estos lineamientos en materia económica es generar certeza en la Argentina y confianza, que son los grandes desafíos". El gobernador tucumano en uso de licencia agregó: " La ministra fue muy clara, junto al gabinete económico , sobre cuáles son las líneas y las políticas públicas que va a seguir nuestro Gobierno". Fue un abierto respaldo a Batakis.

En esta misma línea, el ministro de Desarrollo Productivo, Daniel Scioli dijo tajante: "Batakis es la ministra de todos", en una suerte de respuesta al Frente de Todos y al silencio kirchnerista por las medidas tomadas.

En esta línea, el titular del Banco Central, Miguel Pesce, avaló la teoría Batakis: "No necesitamos una fuerte devaluación, necesitamos construir un puente hasta el momento en que reduzcamos las importaciones de energía", dijo. Y añadió de inmediato que "a nadie le conviene ni una devaluación ni un ajuste, como plantean desde la oposición".

También se manifestó la titular de la AFIP, Mercedes Marcó del Pont y el ministro de Trabajo, Claudio Moroni que confirmó que el próximo mes se reunirá el Consejo del Salario para definir una actualización del haber mínimo y descartó de plano la idea de que las medidas de Batakis signifiquen un ajuste.

GREMIOS Y PIQUETEROS

No opinaron lo mismo desde la CGT, los movimientos sociales o los gremios combativos.

"Creo que Batakis le habló a los mercados, a los bancos. No le habló al pueblo. Debería darle tranquilidad al pueblo argentino que está sufriendo por la inflación", dijo Pablo Moyano, integrante del triunvirato de mando de la CGT.

No fue el único gremialista enojado con la ministra de Economía. Daniel Catalano, secretario adjunto de la CTA adelantó que pedirán una audiencia urgente con Batakis y destacó: "no nos quedó claro qué va a pasar con los puestos estatales. A priori no cayó bien lo que dijo la ministra", explicó en relación al congelamiento de vacantes en el Estado que anunció la ministra.



Roberto Baradel, del gremio docente, se animó un poco más y llamó a una movilización con la CGT para "generar una agenda de los trabajadores". Y coincidió con Pablo Moyano en que "la Ministra le habló al mercado y no a los trabajadores lo más importante es mejorar la calidad".

En esta misma línea de ataques, el titular del Movimiento de Trabajadores Excluidos (MTE), Juan Grabois, convocó a asambleas para lanzar una protesta en las calles el 20 de julio.



El otro frente de batalla que tiene Batakis está en el kirchnerismo duro, La Cámpora y los movimientos sociales, que reclaman por una ley del salario básico universal.